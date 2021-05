Dịch Covid-19: Cơ sở dạy thêm, giữ trẻ trái phép sẽ bị xử lý nghiêm

Trẻ mầm non và học sinh các cấp tại TP.HCM đã ngừng đến trường từ ngày 10.5 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm, không có chỗ cho con đi học nên nhu cầu gửi con, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non tại nhà rất lớn.

Cũng từ khi trẻ ngừng tới trường, trên các nhóm dành cho giáo viên, phụ huynh mầm non rất nhiều người quan tâm, tìm chỗ gửi con để đi làm. Nhiều phụ huynh có điều kiện, có thể thuê hẳn một giáo viên để về chăm sóc con tại nhà với giá dao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Ngược lại cũng không ít giáo viên mầm non quảng cáo, nhận trông trẻ trong mùa dịch. Tùy khu vực, giá nhận giữ trẻ dao động 200.000 - 350.000 đồng/ngày, đã bao gồm tiền ăn. Tham khảo một vài điểm giữ trẻ tại nhà, nhiều giáo viên cho biết nhận số lượng từ 4 - 6 trẻ, các em sẽ được học như ở trường, những bé lớn được học chữ, bé nhỏ thì được học vẽ, tiếng Anh… Thậm chí, nhiều nơi cho biết đã "hết chỗ" khi phụ huynh gọi đến.

Chia sẻ về việc quản lý hoạt động của những cơ sở nhận giữ trẻ mầm non tại nhà trong mùa dịch, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết rất cần sự phối hợp của các đơn vị quản lý địa phương từ tổ dân phố, các phường, công an khu vực… kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP cũng phải có trách nhiệm trong việc quản lý khu vực của mình.