Trường mầm non phập phồng nỗi lo đóng cửa

Các cơ sở giáo dục vẫn hoạt động nếu đảm bảo an toàn Hiện các trường mầm non ở TP.HCM và nhiều tỉnh khác vẫn đang trong giai đoạn hoạt động hè. Riêng tại TP.HCM có hơn 170.000 bé đi học. Trước đó, chiều 31.7, bên lề cuộc họp trực tuyến với Bộ GD-ĐT về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục bao gồm các trường học, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm dạy thêm, học thêm… vẫn có thể hoạt động nếu đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống Covid-19