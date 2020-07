Quận Bình Thạnh (TP.HCM ) yêu cầu các trường mầm non ngưng giữ trẻ từ 1.8?

Cụ thể, theo văn bản này, UBND Quận Bình Thạnh đã ra thông báo, đề nghị các trường mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tạm thời không tổ chức nhận, giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Xác nhận với phóng viên báo Thanh Niên, ông Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng GD-ĐT Quận Bình Thạnh cho biết đây là văn bản của Phòng, đang gửi lên UBND quận chờ duyệt. “Trước mắt, trên tinh thần xác định tình hình dịch khá phức tạp nên Phòng đã văn bản gửi đi cho các trường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang lấy ý kiến của các trường, nếu các trường có yêu cầu khác thì chúng tôi sẽ tính toán lại. Chúng tôi sẽ xin ý kiến của UBND quận, nhưng sẽ dựa trên việc đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh”, ông Trần Anh Kiệt nói.

Văn bản được cho là của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Bình Thạnh đang gửi lên UBND quận xin chờ duyệt ngừng nhận học sinh mầm non từ 1.8 Chụp màn hình

Cũng theo ông Kiệt, số lượng trường mầm non ngoài công lập và các nhóm trẻ trên địa bàn quận rất đông. “Các nhóm nhà trẻ cũng rất nhiều, chúng tôi lo công tác đảm bảo an toàn ở những nhóm trẻ này không tốt. Do vậy, nếu vẫn cho các trường nhận trẻ lỡ có vấn đề gì xảy ra trong thời điểm này thì rất nguy hiểm, nên chúng tôi sẽ cân nhắc rất kỹ”, ông Kiệt nói thêm.

Trước đó, trong ngày 30.7, nhiều trường mầm non ở quận 7 cũng nhận được thông báo về việc ngưng nhận trẻ mầm non từ ngày 3.8.

Cụ thể, thông báo này viết: “Trước tình hình dịch Sar-Co-V2 đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, trong thời gian chờ lãnh đạo ký ban hành văn bản, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Quận 7 thông báo đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận tạm ngưng hoạt động giữ trẻ từ ngày 3.8 để đảm bảo an toàn cho trẻ”.

Xác nhận thông tin này, ông Ngô Xuân Đông, Trưởng Phòng Giáo dục Quận 7, cho biết phòng gửi thông báo cho các trường nhưng sau đó đã thu hồi lại để chờ quyết định từ phía UBND quận.

Theo ông Đông, trước đó Phòng đã yêu cầu tất cả học sinh, phụ huynh vừa đi về từ Đà Nẵng và các tỉnh thành có dịch phải khai báo y tế . Đồng thời, các trường phải "kích hoạt" lại chế độ phòng bệnh như những tháng cao điểm trước đây.

Hiện các cấp học ở TP.HCM đều đang nghỉ hè, riêng bậc mầm non nhiều trường cả công lập và ngoài công lập vẫn hoạt động, giữ trẻ bình thường.