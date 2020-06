Nhiều trường mầm non tư thục sẽ không nghỉ hè trong năm nay

Chia sẻ về hoạt động hè của trường trong năm nay, ông Nguyễn Quang Tiệp, chủ Trường mầm non Ngôi Sao Sáng với 3 cơ sở mầm non tại TP.HCM, cho biết những năm trước, sau khi tổng kết năm học trường thường sắp xếp cho học sinh, giáo viên nghỉ hè trong khoảng một tuần, hoặc 4-5 ngày.

Nhưng riêng với năm nay, trường có thể học xuyên suốt mùa hè vì nhu cầu gửi con của phụ huynh rất cao, hầu hết phụ huynh đều mong muốn không tổ chức nghỉ hè vì nhiều phụ huynh cũng vừa bắt đầu đi làm lại.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Uyên, sáng lập hệ thống trường mầm non Việt Đức, cũng cho biết năm nay trường sẽ học hè liên tục. “Với những bé nào có nhu cầu đi du lịch , về quê thăm ông bà thì các em có thể đăng ký nghỉ học. Thường những năm trước thì hệ thống trường của mình có khoảng 10% phụ huynh đăng ký cho con nghỉ hè, có khi nghỉ tới 1 tháng, nhưng năm nay mình nghĩ số lượng này sẽ ít hơn nhiều vì học sinh đã nghỉ dịch quá dài và mới đi học lại”, bà Uyên nói.

Với giáo viên, Trường mầm non Việt Đức vẫn có chế độ nghỉ phép hè từ tháng 6-8. Tuy nhiên giáo viên sẽ không nghỉ đồng loạt mà nghỉ luân phiên nhau để đảm bảo hoạt động của trường. Nhưng cũng theo cô Uyên, năm nay số lượng giáo viên đăng ký nghỉ phép cũng giảm nhiều so với những năm trước đó.

Tương tự, cô T.H, Hiệu trưởng một trường mầm non ở quận Gò Vấp, cho biết những năm trước trường thường cho giáo viên và học sinh nghỉ hè khoảng 2 tuần. Nhưng riêng năm nay vì học sinh đã nghỉ học kéo dài gần 4 tháng liền do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , trường vừa mở cửa trở lại từ tháng 5 nên quyết định sẽ cho các em học xuyên hè.

“Dĩ nhiên, trước đó chúng tôi đã lấy ý kiến của phụ huynh và giáo viên, phụ huynh cũng mong muốn con học luôn hè vì gia đình họ cũng đã nghỉ dịch lâu, nhiều gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi dịch, kinh tế khó khăn nên ít có kế hoạch du lịch như những năm trước đây. Với những phụ huynh có nhu cầu cho con nghỉ hè thì có thể thông báo lại nhà trường, chúng tôi sẽ trừ các khoản tiền ăn và phí cho các em trong thời gian nghỉ hè”, cô T.H chia sẻ.

Từ việc lấy ý kiến phụ huynh và giáo viên, cô T.H cho biết 100% giáo viên của trường mong muốn được dạy luôn, còn về phía phụ huynh chỉ có 1-2 người đăng ký cho con nghỉ hè trong thời gian ngắn.

Nhiều trường mầm non tư thục khác ở TP.HCM cũng cho biết năm nay trường sẽ không nghỉ hè như những năm trước vì ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Đối với các trường mầm non công lập, trước đó Sở GD-ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non về việc tổ chức hoạt động hè năm 2020. Theo đó, từ ngày 16.7 đến hết ngày 21.8, tùy điều kiện thực tế, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh và giáo viên tự nguyện tham gia, các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động hè. Sau đó các trường tổng vệ sinh, xây dựng môi trường giáo dục chuẩn bị năm học mới.