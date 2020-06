75-80% học sinh mầm non quay lại trường

Theo bà, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện phần lớn các trường mầm non đã đi vào hoạt động ổn định nhưng sĩ số học sinh của tất cả các trường ở TP.HCM chỉ đạt khoảng 76% so với thời điểm trước dịch. Nghĩa là vẫn còn khoảng 24% học sinh mầm non chưa đi học, hoặc đã chuyển về quê.