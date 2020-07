Nhiều ca nhiễm Covid-19: Phụ huynh hoãn kế hoạch cho con đến trường

Chia sẻ về phương án đảm bảo an toàn cho các trường mầm non trong đợt dịch này, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết hiện các trường mầm non trong thành phố đang trong giai đoạn hoạt động hè, đây là hoạt động theo nhu cầu giữa phụ huynh và nhà trường trong thời gian nghỉ hè, em nào có nhu cầu thì đăng ký. Theo bà Điệp, trong kế hoạch hướng dẫn hoạt động hè Sở đã yêu cầu các trường mầm non phải có phương án phòng dịch, đảm bảo an toàn cho trẻ như đầu mùa dịch. Nghĩa là tất cả các trường mầm non ở 24 quận, huyện vẫn phải kiểm soát việc đi - về của học sinh, phụ huynh trong thời gian học. Thời gian gần đây nếu có bé nào (hoặc người thân của bé) đi về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7 tới nay thì phải có kiểm soát, báo cáo lên Sở. “Các trường phải nắm được thông tin là các em và phụ huynh đã đi đến những địa điểm nào trong thời gian này, với những trường hợp đi về từ vùng có người mắc bệnh thì phải tự cách ly hoặc báo cáo lên các cơ quan chức năng để có biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp. Còn trong trường hợp nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới thì Sở sẽ họp ban chỉ đạo và đưa ra giải pháp chung để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn thành phố chứ không riêng gì bậc mầm non”, bà Lương Thị Hồng Điệp nói.