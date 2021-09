Trường ĐH Y dược TP.HCM có xét tuyển cả thí sinh tự do

Ngày 1.9, PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết trường sẽ xét tuyển cả thí sinh tự do (thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước) vào các ngành đào tạo bậc ĐH hệ chính quy năm nay.

Nhóm thí sinh tự do này sẽ tham gia xét tuyển cùng với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trong thời gian tới.

Thí sinh phải có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo đầu vào do Trường ĐH Y dược TP.HCM quy định. Đồng thời, thí sinh có kết quả học tập THPT của từng môn trong tổ hợp xét tuyển từ 8.0 trở lên cho cả ba năm lớp 10, 11 và 12. Tổ hợp môn xét tuyển, riêng ngành dược học xét 1 trong 2 tổ hợp (A00, B00). Các ngành còn lại chỉ xét tổ hợp B00.

Điểm xét tuyển là điểm kỳ thi đánh giá năng lực, không cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Điểm trúng tuyển là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển vào ngành đào tạo. Trường sẽ thông báo sau về chỉ tiêu bổ sung từng ngành, ngưỡng đảm bảo đầu vào, đường link đăng ký xét tuyển và thời gian nhận hồ sơ.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa, trong số 15.100 thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhiều người là thí sinh tự do. Đáng chú ý là một thí sinh quê ở tỉnh Long An đã tốt nghiệp THPT năm 2018 và có 2 năm quyết tâm ôn tập thi lại để xét tuyển vào ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM.