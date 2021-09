Trường ĐH Y dược TP.HCM điều chỉnh phương thức xét tuyển bổ sung

Chỉ tiêu cụ thể từng ngành theo phương thức xét tuyển bổ sung như sau:

Thí sinh phải đảm bảo cả 2 tiêu chí. Thứ nhất là có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐH Y dược TP.HCM xác định. Đồng thời, kết quả học tập THPT của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 8.0 cho cả ba năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Ngành dược học xét tuyển 1 trong 2 tổ hợp A00, B00. Các ngành còn lại chỉ xét tổ hợp B00.

Điểm xét tuyển là điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021. Điểm xét tuyển được xác định theo thang điểm 10 (mười) và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Không cộng điểm ưu tiên về đối tượng, khu vực.

Cụ thể, điểm xét tuyển = (Điểm thi x 10)/ Điểm năng lực tối đa. Trong đó: Điểm thi là điểm năng lực của thí sinh đạt được; Điểm năng lực tối đa là 1.200 (ĐH Quốc gia TP.HCM) hoặc 150 (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, trường sẽ thông báo sau về ngưỡng đảm bảo đầu vào. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 2 bước: Bước 1 đăng ký trực tuyến tại: https://xettuyen.ump.edu.vn, thời gian từ 8 giờ ngày 8.9 đến 16 giờ 59 ngày 20.9 (hệ thống sẽ tự động khóa vào lúc 17 giờ ngày 20.9). Bước 2, thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh đảm bảo, ưu tiên) về trường. Thời gian nộp tính từ sau khi thực hiện bước 1 đến trước 17 giờ ngày 8.10 (trường không giải quyết các trường hợp đến sau thời gian trên).

Hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển tải từ màn hình đăng nhập, in ra và ký xác nhận trước khi nộp (thông tin tài khoản đăng nhập được gửi đến email đăng ký); Học bạ THPT (bản sao công chứng); Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; Bảng điểm đánh giá năng lực; 2 ảnh 4x6 chụp trong khoảng 3 tháng trở lại đây; 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Thông báo này của Trường ĐH Y dược TP.HCM thay thế cho thông báo số 993/TB-ĐHYD ngày 6.8 về việc bổ sung phương thức xét tuyển dành riêng cho thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Như vậy, so với thông báo cũ ngày 6.8, thông báo mới này trường đã bổ sung cả thí sinh tự do (thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước) cùng tham gia xét tuyển với thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm nay.