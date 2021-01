Trường mầm non tư thục đua nhau luyện chữ, học toán trước lớp 1

Chia sẻ về vấn đề các trường mầm non tư thục dạy chữ, toán cho trẻ, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết theo phần “Kết quả mong đợi” đối với trẻ mầm non lớp lá theo Thông tư 28 của Bộ GD-ĐT thì trẻ ở lứa tuổi này được phép làm quen với bảng chữ cái, số học nhằm trau dồi kỹ năng ngôn ngữ, toán học cơ bản làm tiền đề cho việc chuẩn bị vào lớp 1. Tuy nhiên các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

“Việc dạy trẻ đến mức làm phép toán cộng trừ trong phạm vi 10, biết đọc và viết là không được”, bà Điệp nói và cho biết phòng GD-ĐT các quận huyện sẽ là đơn vị có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở thực hiện nội dung chương trình có phù hợp với lứa tuổi, mục tiêu lứa tuổi của trẻ mầm non hay không.