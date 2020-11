Trường THPT Bình Phú bị tốc mái: Học sinh sẽ học tại những trường nào?

Ngày 6.11, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan về việc kiểm tra thực tế, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng giông lốc tại Trường THPT Bình Phú (quận 6)

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM có ý kiến kết luận như sau: Việc xử lý khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng giông lốc tại Trường THPT Bình Phú (quận 6) cần phải triển khai thực hiện nhanh, đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Đồng thời cần nghiên cứu tính toán phương án khắc phục sự cố do thiên tai kết hợp với phương án dự án nâng cấp, cải tạo trường.

Do cơ sở Trường CĐ Kinh tế (quận 10) đang trong quá trình thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo chưa được Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát PCCC nghiệm thu đưa vào sử dụng. Hiện nay các phòng học còn bụi bặm chưa được dọn dẹp, các hành lang chưa gắn lan can, không đảm bảo an toàn nên không kịp đón học sinh đi học.

Vì vậy, UBND TP.HCM thống nhất với phương án đề xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM: Đối với học sinh khối 10, 11 tổ chức học tại các điểm trường khác trên địa bàn quận 6 do Sở và UBND quận 6 bố trí trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về tổ chức dạy và học theo quy định.

Đối với học sinh lớp 12 sẽ bố trí học tại Trường THPT Bình Phú. Đồng thời UBND TP.HCM cũng chỉ đạo ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp của thành phố sử dụng Qũy phòng chống thiên tai, lụt bão với kinh phí ước tính 2,9 tỉ đồng làm chủ đầu tư thực hiện hạng mục sửa chữa khắc phục sự cố

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, hiện nay Trường THPT Bình Phú đang đề xuất việc bố trí sắp xếp chỗ học của gần 2.000 học sinh như sau:

Học sinh khối 12 học tại tầng trệt và lầu 1 khu A cùng hội trường.

Học sinh khối 11 học tại Cơ sở 2 Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương 6 (số 131/62 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6)

Học sinh khối 10 học tại Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM (Số 215Đ Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6).

Đặc biệt, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ nhà trường triển khai các biện pháp dạy và học trực tuyến để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú, cho biết nhà trường đang cố gắng hoàn tất các công việc liên quan để học sinh có thể đi học trở lại sớm nhất vào đầu tuần sau. Dự kiến học sinh sẽ đi học trở lại với 3 địa điểm nêu trên vào ngày 9.11