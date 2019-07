Từ kết quả thi THPT quốc gia 2019: Điểm chuẩn vào đại học sẽ tăng

Ông Sái Công Hồng cho biết: Nhìn vào phổ điểm năm nay ở hầu hết các môn, thấy rằng phía trái phổ điểm có độ dốc thấp. Nghĩa là số thí sinh (TS) đạt mức điểm tương đối sát nhau, không chênh lệch quá lớn. Điều này tạo thuận lợi cho việc xét tốt nghiệp. Bên phải của phổ điểm có độ dốc rất lớn, thể hiện sự phân hóa rõ trong kết quả thi. Các môn đều có điểm tuyệt đối, trừ môn ngữ văn. Sự phân hóa này đáp ứng được mục tiêu của xét tuyển ĐH và giáo dục nghề nghiệp.

Ông Sái Công Hồng

Tiếng Anh và lịch sử có kết quả thi “đội sổ”

Vì sao điểm hai môn lịch sử và tiếng Anh lại tiếp tục thấp so với các môn khác, thưa ông?

Theo số liệu đánh giá từ kỳ thi 3 chung tới nay, hai môn tiếng Anh và lịch sử luôn có điểm thấp hơn các môn khác. Năm nay điểm hai môn này có nhích hơn mọi năm. Năm 2018 điểm trung bình môn lịch sử là 3,79, năm nay là 4,3.

Năm trước hơn 82% bài thi đạt điểm dưới trung bình, năm nay còn 70,01%. Thống kê cho thấy, nhiều TS chọn môn lịch sử thi chỉ để được xét tốt nghiệp THPT. Ngày càng nhiều em chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội để dự thi trong đó có môn thành phần là môn lịch sử nhưng mục tiêu của sự lựa chọn này là nhằm vào hai môn còn lại trong tổ hợp là giáo dục công dân và địa lý. Môn giáo dục công dân có nhiều câu hỏi gần gũi với cuộc sống của TS, dễ nhớ, dễ có điểm; môn địa lý thì được sử dụng Atlat...

Thực tế cũng cho thấy đây là hai môn mấy năm gần đây điểm thi cao. Phân tích phổ điểm cho thấy những TS chọn môn lịch sử là một trong những môn xét tuyển vào ĐH đều đạt điểm 5 trở lên.

Môn tiếng Anh, nếu như năm 2018 điểm trung bình 3,91 thì năm nay tăng lên 4,36. Năm ngoái điểm dưới trung bình là 78,22%, năm nay còn 68,75%. Số đạt điểm 8 trở lên chiếm 8%. Nhưng năm nay số điểm 10 tiếng Anh khá nhiều với hơn 299 điểm, số bài thi điểm cao (từ 8 trở lên) tập trung ở những địa phương kinh tế - xã hội phát triển.

Học sinh Trường THPT Thanh Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM) xem điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia qua thanhnien.vn Ảnh: Ngọc Dương

Tuy nhiên, điểm môn tiếng Anh thấp vẫn gây bất ngờ và cả thất vọng khi được cả nhà nước và gia đình đầu tư lớn?

Sự chuyển biến về chất lượng môn tiếng Anh qua kết quả của kỳ thi THPT quốc gia là không rõ rệt. Tuy nhiên, ở một số địa phương như: TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định... điểm trung bình môn tiếng Anh đều xấp xỉ từ 5 trở lên. Trong đó, TP.HCM cao nhất với 5,8 điểm; Bình Dương 5,2 điểm; Hà Nội là 5,01 điểm...

tin liên quan Điểm thi THPT quốc gia 2019: Tỉnh, thành nào có nhiều thủ khoa nhất nước?

Số TS đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) môn tiếng Anh của Hà Nội và TP.HCM cũng rất lớn, chiếm tỷ lệ 16 - 17% TS đạt điểm giỏi. Tuy nhiên, ở các tỉnh khó khăn như miền núi phía bắc thì điểm trung bình môn này rất thấp, chỉ từ 3 - 3,5, tỉnh thấp nhất chỉ đạt 2,99 điểm; nhiều tỉnh chỉ có khoảng 1 - 2% TS đạt điểm giỏi ở môn này. Số TS đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) môn tiếng Anh của Hà Nội và TP.HCM cũng rất lớn, chiếm tỷ lệ 16 - 17% TS đạt điểm giỏi. Tuy nhiên, ở các tỉnh khó khăn như miền núi phía bắc thì điểm trung bình môn này rất thấp, chỉ từ 3 - 3,5, tỉnh thấp nhất chỉ đạt 2,99 điểm; nhiều tỉnh chỉ có khoảng 1 - 2% TS đạt điểm giỏi ở môn này.

Sau khi có kết quả thi, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã yêu cầu phân tích kỹ kết quả của môn tiếng Anh và lịch sử để có giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học hai môn này.

Ngữ văn là môn tự luận duy nhất, cũng là môn do các sở GD-ĐT chấm thi và cũng hiếm điểm cao, nhiều TS bị điểm 0 và điểm 1 trở xuống nhiều nhất, với 1.265 bài. Điều này được lý giải ra sao?

Năm nay môn ngữ văn được xây dựng tiêu chí chấm thi và hướng dẫn chấm rất chi tiết, rõ ràng nên đã tránh được tối đa việc chấm chặt, chấm lỏng theo chủ quan của người chấm. Bên cạnh đó, đề thi ở phần nghị luận văn học là tác phẩm ký cũng khiến học sinh có xu hướng học “tủ” bị bất ngờ nên kết quả bài làm không cao.

Điểm chuẩn trường ĐH tốp giữa sẽ tăng từ 0,5 - 1,5 điểm

Nhìn vào phổ điểm theo các tổ hợp xét tuyển ĐH năm nay có thể nói gì về xu hướng điểm chuẩn?

tin liên quan Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 khối B: Thí sinh điểm cao gấp đôi năm ngoái

Bộ GD-ĐT chỉ thống kê và phân tích phổ điểm ở một số Bộ GD-ĐT chỉ thống kê và phân tích phổ điểm ở một số tổ hợp xét tuyển có tính truyền thống và khá phổ biến. Về phổ điểm theo khối, có thể thấy hầu hết các tổ hợp (khối) đều đạt mức gần 16 - 19 điểm. Cụ thể, khối A0 có điểm trung bình là 17,73, tổng điểm có nhiều TS đạt nhất là 19,55. Khối A1, điểm trung bình là 17,39, tổng điểm có nhiều TS đạt nhất là 17,75 điểm. Khối B điểm trung bình là 16,85, tổng điểm có nhiều TS đạt nhất là 17,80. Khối C điểm trung bình là 15,64, tổng điểm có nhiều TS đạt nhất là 15,50. Mức điểm ở khối D0 là 15,78 điểm trung bình, tổng điểm có nhiều TS đạt nhất là 15.

Thống kê cho thấy, có khoảng 75% TS đạt tổng số điểm cho 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ĐH từ 15 trở lên. Điều này chứng tỏ TS có tính mục tiêu cao trong việc lựa chọn môn học, đa phần các em tập trung học những môn phục vụ cho thi ĐH.

Với phân tích trên có thể thấy rằng phổ điểm năm nay ở khoảng 15 - 20 điểm có nhích hơn so với năm 2018 từ 1 - 1,5 điểm. Do vậy, có thể dao động điểm chuẩn với những trường có mức điểm chuẩn này theo hướng tăng từ 0,5 - 1,5 điểm.

Còn với những trường ĐH tốp trên thì sao?

Ở ngưỡng điểm 20, đồ thị có sự phân hóa đều, từ ngưỡng 21 điểm trở lên đồ thị có độ dốc tương đối lớn, chứng tỏ sự phân hóa rất rõ. Đặc biệt là mức 24, 25 điểm theo phân tích, so sánh là không có thay đổi đáng kể so với năm 2018. Do vậy, điểm chuẩn của các trường tốp trên có thể sẽ có nhích lên tùy theo sức hút của từng trường, từng ngành theo xu hướng năm nay nhưng độ tăng là không lớn.

Từ kết quả năm nay, ông có thể chia sẻ gì với TS trước khi quyết định có thay đổi nguyện vọng tuyển sinh hay không?

Khoảng 73% số TS có nguyện vọng dùng điểm thi THPT quốc gia 2019 để xét tuyển ĐH, CĐ và hầu hết các môn những TS này đều có điểm trung bình từ 5 trở lên; một số môn có điểm trung bình xấp xỉ từ 6 - 6,5 như toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học. Thông tin phân tích phổ điểm theo các tổ hợp xét tuyển ĐH của Bộ GD-ĐT đưa ra có thể giúp TS tham khảo, lựa chọn trường học phù hợp.

Cá nhân tôi cho rằng, mức điểm phù hợp là một yếu tố để lựa chọn nhưng điều quan trọng là TS chọn được đúng ngành nghề theo sở trường và khả năng, nguyện vọng của mình, dù có thể mức điểm mà các em đạt được sẽ đủ điểm đỗ vào một ngành nghề khác có điểm chuẩn cao hơn.