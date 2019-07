Từ năm 2021-2024: Sẽ có hai lần đổi mới kỳ thi THPT?

Đề xuất 2 phương án thay đổi sau năm 2024 Cuối tháng 4.2019, nhóm nghiên cứu của Viện Đo lường đánh giá phát triển giáo dục do PGS Nguyễn Phương Nga làm chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương án đánh giá xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới” đã đề xuất 2 phương án đánh giá để công nhận tốt nghiệp THPT cho VN. Đây là đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT làm chủ nhiệm. Phương án 1: Các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT cho những HS đã học xong chương trình THPT và đạt các điều kiện của Bộ GD-ĐT. HS đã có giấy chứng nhận sẽ đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia để được cấp bằng tốt nghiệp THPT của sở GD-ĐT. Kỳ thi THPT được tổ chức 2 - 3 lần/năm, do sở GD-ĐT tổ chức; thí sinh được chọn thời điểm thi. Phương án 2: Các trường THPT tổ chức thi tại chỗ cho những HS đã học xong chương trình THPT, theo các đề thi do trung tâm khảo thí chuyên nghiệp của Bộ GD-ĐT thiết kế. Thời điểm thi do trường bố trí. HS đạt điểm theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình và sẽ được đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia để được cấp bằng tốt nghiệp của sở GD-ĐT. Cả hai phương án, kỳ thi được tổ chức tại các trung tâm khảo thí đặt tại các tỉnh, thành. Thí sinh chỉ phải thi 3 môn bắt buộc: toán, ngữ văn và ngoại ngữ nằm trong chương trình lớp 12.