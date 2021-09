Từ ngày 1.10 học sinh TP.HCM sẽ học thế nào ?

Trường đầu tiên của TP.HCM cho học sinh đến trường ngày 4.10 Ngày 29.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ (TP.HCM), cho biết huyện đã xây dựng phương án thí điểm cho HS ở xã Thạnh An đi học trở lại, trình UBND TP và Sở GD-ĐT phê duyệt. Trước tiên, huyện sẽ ưu tiên cho HS các khối lớp đầu và cuối cấp.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, cho hay theo phương án mà trường đề xuất, trường dự kiến cho 131 HS của 5 lớp, trong đó có 2 lớp khối 6, 2 lớp khối 9 và 1 lớp 12 đi học trở lại từ ngày 4.10. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến

30 em, lớp 12 đông nhất là 30 em/lớp. Với sĩ số này, trường không phải chia đôi lớp và đảm bảo được quy định giãn cách theo dự thảo về bộ tiêu chí an toàn phòng dịch của ngành GD. Nhà trường bố trí thời lượng tiết học 50% trực tiếp và 50% trực tuyến. H.Cần Giờ là địa phương đầu tiên của TP.HCM đề xuất phương án thí điểm cho HS trở lại trường học sau thời gian ngừng đến đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19