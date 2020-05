Từ vụ học sinh tử vong vì cây xanh: Nhiều hiểm họa rình rập trong trường học

Theo khảo sát của chúng tôi, ngoài cây xanh, có những hiểm họa sau đây đang rình rập học sinh khi các em sinh hoạt, học tập tại trường.

Nhiều trường không có không gian sinh hoạt nên lan can các phòng học cao tầng (thiết kế thấp) là nơi dễ xảy ra tai nạn cho học sinh trong khoảng thời gian đầu buổi học và giờ ra chơi. Nhiều học sinh hay tựa người, có em ngồi cả lên lan can này để hóng mát. Trong khi đó học sinh vốn rất hiếu động, nếu đùa giỡn, xô đẩy sẽ dễ xảy ra tai nạn. Rất nhiều vụ việc đau lòng té lầu đã xảy ra. Vì vậy nhà trường cần kiểm tra lại hệ thống điểm tựa lan can phòng học. Nếu cũ, mục phải thay mới. Các lan can thấp cần che chắn bằng lưới bảo vệ, để phòng cả việc học sinh tự ý leo trèo ra ngoài.