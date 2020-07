Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Đề toán ‘dễ thở’, phổ điểm ở mức 7 - 8

Theo thầy Quang, nhìn chung đề thi năm nay có sự đổi mới so với nhiều năm trước, đã cho những bài toán về ứng dụng của hình không gian. Đề thi cũng điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh do học sinh nghỉ học nhiều do dịch Covid-19 ở học kỳ 2 nên một số đơn vị kiến thức được tập trung kiểm tra ở học kỳ 1. Mức độ đề thi nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái. Phổ điểm năm nay sẽ cao hơn, phổ biến ở mức 7 - 8 điểm.