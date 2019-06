Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Đề thi tiếng Anh có nhầm lẫn do lỗi đánh máy

Cụ thể, ở phần câu hỏi, đề in là "Some years back young..." nhưng ở chỗ cho thí sinh viết câu hoàn chỉnh, đề in là "Some years back your...".

Trao đổi với lãnh đạo trực ban chỉ đạo thi, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, xác nhận đúng như phản ánh của thí sinh, đề thi môn tiếng Anh có nhầm lẫn do lỗi đánh máy. Sở sẽ làm việc với bộ phận phụ trách chuyên môn để sao cho không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Ông Trần Hữu Thắng, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3), nhận xét phản ánh của học sinh về đề thi môn tiếng Anh là do lỗi chính tả chứ đề không sai về nội dung. Sắp tới Sở cần họp với bộ phận ra đề và chấm thi để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho học sinh.

*** Chiều nay, các thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi ngữ văn và tiếng Anh. Sáng mai 3.6, thí sinh sẽ thi môn toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.