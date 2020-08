Tỷ lệ đạt tốt nghiệp THPT trên toàn quốc là 98,34%

Trao đổi với PV Thanh Niên cuối giờ chiều nay, 27.8, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên toàn quốc đạt 98,34% , tăng khoảng 4% so với với trước.

Ông Độ nhận định: "Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm nay cao hơn so với năm 2019. Kết quả thi cho thấy đề ra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, phù hợp với yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT".

Theo ông Độ, số điểm 10 nhiều hơn so với năm trước nhưng không có hiện tượng "mưa điểm 10"; phổ điểm các môn như các môn toán, văn phù hợp. Điểm thi cho thấy có sự phân hóa phù hợp với mục đích của kỳ thi, có sự phân hóa phù hợp để tạo điều kiện cho các trường đại học lựa chọn tuyển sinh thuận lợi.

27 tỉnh, thành phố có thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 do dịch Covid-19 đã thành lập 11 hội đồng thi, bố trí cán bộ coi thi, giám thị coi thi, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi để triển khai thực hiện.

Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện kỳ thi đợt 2 với mục tiêu kép: đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần như đợt 1; và đảm bảo an ninh, an toàn, công bằng, trung thực theo quy chế thi.