Ứng viên người Việt khó được tuyển dụng vào nhân sự cấp trung và cấp cao?

Đó là dự báo nhu cầu nhân lực do tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự Navigos Group vừa tổng hợp thông qua nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks.

Nhu cầu tuyển dụng ngành dệt may tăng

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Navigos Search, cho biết thời gian qua, mảng dệt may đã tăng 50% nhu cầu trong tuyển dụng nhân sự, nhất là cấp trung và cấp cao, và sẽ tiếp tục tăng trong quý tới.

Bà Mai phân tích: “Hiệu lực của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), tuy chưa thể bù đắp được sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu vì đại dịch Covid-19 nhưng đã góp phần làm tăng số lượng đơn hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam".