Vì sao cần trang bị tiếng Anh học thuật cho trẻ tiểu học?

Trần Phạm Lâm Khánh, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, vừa lập cú đúp khi giành huy chương vàng và cúp "The Star of the Global "tại kỳ thi Lập trình toán học toàn cầu - GMCC.