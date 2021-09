Vì sao ĐH Quốc gia TP.HCM không tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2 ?

Theo văn bản do Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Nguyễn Minh Tâm ký, ĐH này đã chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021. Đợt thi này tổ chức cho thí sinh đã đăng ký dự thi trước đó và tạo điều kiện cho thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh Covid-19 đăng ký bổ sung.

Do đó, Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2. ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hoàn trả lệ phí dự thi cho thí sinh đã đăng ký tham gia kỳ thi.

Trước đó, ngày 28.3 đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực đã có gần 70.000 thí sinh dự thi tại 7 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Đà Nẵng , Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đắk Lắk. Theo kế hoạch của ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi đợt 2 sẽ được tổ chức với gần 27.000 thí sinh đăng ký (chưa kể thí sinh đăng ký bổ sung).

Ngoài ra, cùng với ĐH Quốc gia Hà Nội thì kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng là một kênh để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp không thể dự thi tốt nghiệp THPT do dịch Covid-19 tham gia xét tuyển. Do vậy, cùng với việc dừng tổ thi đợt 2, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết dành một phần chỉ tiêu để xét tuyển nhóm thí sinh đặc cách tốt nghiêp THPT năm 2021. Trước đó, các trường thành viên ĐH này đã có thông báo nhiều hình thức xét tuyển cho nhóm thí sinh đặc cách tốt nghiệp: kết quả học tập THPT, phỏng vấn, bài luận... Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, năm nay một số trường ĐH khác cũng phải thông báo huỷ kỳ thi năng lực phục vụ tuyển sinh như: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Quốc tế...