Vì sao học sinh trường quốc tế ở Hà Nội đã đi học trở lại ?

Một số SV sốt, mệt được tạm nghỉ học để theo dõi Theo thông tin riêng của PV Thanh Niên, đến cuối giờ chiều 2.3, qua công tác kiểm tra y tế đối với SV sau khi trở lại trường học, bộ phận phòng chống dịch Covid-19 của một số trường thành viên ĐH Huế đã phát hiện ít nhất 7 SV bị sốt. Cụ thể, Trường ĐH Khoa học Huế có 1 SV quê ở TT.Sịa, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) bị “sốt nhẹ” được nhà trường tạm cho nghỉ học, hướng dẫn những thông tin cần thiết để SV này trở về nhà nghỉ ngơi, theo dõi. Tại Trường ĐH Nông Lâm Huế, có 1 nam SV năm thứ 4 quê Nghệ An được phát hiện bị sốt 37,7 độ C sau khi được kiểm tra y tế sáng 2.3. SV này vừa trở lại trường chiều 1.3. Tạm thời SV này được Ban Phòng chống dịch Covid-19 nhà trường cấp nhiệt kế, nước rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn trở về phòng trọ tự cách ly, chăm sóc bản thân, theo dõi. Còn tại Khoa Du lịch - ĐH Huế, 5 SV khi trở lại trường học đã tự khai có các triệu chứng như ho, nóng đầu, mệt… Mặc dù qua kiểm tra thân nhiệt, cán bộ y tế của khoa không ghi nhận sốt cao quá 38 độ C, nhưng khoa vẫn cho các SV tạm nghỉ học, ở nhà theo dõi với sự giám sát của bộ phận y tế và giáo viên cố vấn học tập của trường. Đình Toàn