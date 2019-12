Vì sao không có buổi lễ chung trao quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư?

Theo thông báo của Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước, từ hôm nay, 4.12, đại diện các cơ sở đào tạo sẽ nhận bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của các ứng viên thuộc đơn vị mình tại Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước (số 21 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước, cho biết thêm: “Với các cơ sở đào tạo ở xa Hà Nội, nếu trường/viện có yêu cầu thì Văn phòng sẽ gửi quyết định và giấy chứng nhận qua dịch vụ chuyển thư bảo đảm của bưu điện”.

Theo quyết định này, danh sách ứng viên được chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đợt xét năm nay là 73 người, thiếu 1 người so với danh sách được công bố hôm 12.11, do có 1 ứng viên xin rút tên khỏi danh sách vì “lý do cái nhân”, như Thanh Niên đã đưa tin.