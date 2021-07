Vì sao Phú Yên dừng 2 điểm thi tốt nghiệp THPT ?

Tại buổi thi đầu tiên sáng 7.7, tỉnh Phú Yên đã phải dừng 2 điểm thi tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Tuy Hòa) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (H.Tây Hòa) do có nghi ngờ về Covid-19

Khẩn cấp dừng 2 điểm thi tốt nghiệp THPT vì nghi ngờ có thí sinh mắc Covid-19 Sáng 7.7, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Phú Yên diễn ra với môn thi đầu tiên là môn văn. Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết có 10.177 thí sinh ở Phú Yên đăng ký dự thi môn văn nhưng chỉ có 8.854 thí sinh dự thi, vắng 1.323 thí sinh.

Trước khi kỳ thi này diễn ra, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác thi vào các ngày 3 - 4.7.

Cán bộ là nhiệm vụ điểm thi THCS Trần Hưng Đạo chờ đoàn đến xử lý thu nhận toàn bộ đề thi. Ảnh: Đức Huy

Ngày 5.7, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên báo cáo UBND tỉnh Phú Yên về số lượng thí sinh và cán bộ làm công tác thi đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Theo báo cáo này, có 10.419 thí sinh và 2.405 cán bộ làm công tác thi đã lấy xong mẫu để xét nghiệm Covid-19. Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cũng đã đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Phú Yên để sở này quan tâm, có kết quả xét nghiệm của cán bộ làm công tác thi trước 7 giờ 30 sáng 6.7 và kết quả xét nghiệm thí sinh dự thi trước 13 giờ 30 ngày 6.7.

Các điểm thi ở Phú Yên có trường hợp nghi nhiễm Covid-19: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (39 thí sinh), Trường THPT Lê Trung Kiên (4 cán bộ), Trường THPT Nguyễn Công Trứ (6 cán bộ), Trường THCS Trường Chinh (6 thí sinh và 3 cán bộ), Trường THCS Quang Trung (2 cán bộ), Trường THCS Trần Hưng Đạo (100 thí sinh), Trường Phổ thông Duy Tân (1 thí sinh), Trường THPT Nguyễn Huệ (1 thí sinh), Trường THPT Nguyễn Trãi (3 thí sinh), Trường THCS Hùng Vương (1 thí sinh).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, mãi đến sáng sớm ngày 7.7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, mới có thông báo nhanh bằng điện thoại cho Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên về kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác thi.

Sau khi nhận thông tin này, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên lập tức đã ra quyết định hủy 2 điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, gồm 16 phòng thi với 384 thí sinh dự thi; và điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo gồm 17 phòng thi với 388 thí sinh dự thi. Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên đã thành lập Đoàn thu nhận toàn bộ đề thi, hồ sơ thi tại 2 điểm thi nói trên về bàn giao lại cho Ban in sao đề thi để bảo quản theo chế độ mật đúng quy định.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết việc dừng 2 điểm thi trên là do nghi ngờ có thí sinh mắc Covid-19, chưa xác định F0. Hiện tại, số lượng nghi ngờ nhiều do lấy mẫu gộp nên phải dừng để đảm bảo an toàn.

Đối với các điểm thi có người bị nghi nhiễm Covid-19, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trưởng điểm thi thông báo kịp thời cho thí sinh và người nhà, yêu cầu thí sinh không đến điểm thi, bình tĩnh thực hiện cách ly tại nhà chờ cơ quan y tế xử lý các bước tiếp theo, các em sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2.

Riêng trường hợp 2 thí sinh đã nhận đề thi (tại điểm thi Trường THCS Hùng Vương và Trường Phổ thông Duy Tân) thì các thí sinh vẫn làm bài thi bình thường đến hết buổi thi tại phòng cách ly của điểm thi. Kết thúc buổi thi, cơ quan y tế địa phương xử lý các bước tiếp theo. Cả 2 thí sinh này sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2.

Đối với cán bộ làm công tác thi, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trưởng điểm thi thông báo kịp thời và yêu cầu cán bộ làm công tác thi không đến điểm thi, thực hiện cách ly tại nhà chờ cơ quan y tế địa phương xử lý các bước tiếp theo; Sở cũng đã điều động bổ sung cán bộ làm công tác thi cho các điểm thi đầy đủ, đảm bảo đúng quy chế thi.

Khi được hỏi vì sao kết quả xét nghiệm trễ hơn yêu cầu của Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, giải thích: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong thời điểm Phú Yên bùng phát dịch. Trước áp lực vừa xét nghiệm theo yêu cầu chống dịch vừa xét nghiệm cho các thí sinh và giáo viên coi thi, các phòng xét nghiệm đã rất nỗ lực làm việc 24/24 để có kết quả này”.