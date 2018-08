Vừa cho học vừa ngóng nước lũ

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết phòng giáo dục các vùng đầu nguồn lũ như TX.Tân Châu (H.An Phú) đã báo cáo năm nay lũ lên cao so với các năm nhưng đến nay mực nước trên sông rạch vẫn chưa quá lớn gây ngập lụt nên kế hoạch tựu trường các cấp vẫn là ngày 20.8 và 27.8 bắt đầu thực học, khối mầm non 27.8 tựu trường và 3.9 thực học.



Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, cho biết năm nay lũ lên nhanh nhưng nước vẫn chưa quá lớn nên các vùng đầu nguồn vùng lũ như TX.Hồng Ngự, H.Tân Hồng, H.Hồng Ngự vẫn cho học sinh các cấp đi học bình thường.

Ban giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng giáo dục vùng lũ lưu ý theo dõi mực nước sông Cửu Long, khi nước lên quá cao gây nguy hiểm cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học thì phải tính toán linh hoạt cho học sinh tạm nghỉ học.