Xáo trộn thi cử vì Covid-19

An toàn cho học sinh

Theo kế hoạch cũ ban hành ngày 4.5 kèm theo văn bản khẩn cho học sinh (HS) nghỉ học , từ hôm nay 10.5 phương án kiểm tra tập trung sớm cho HS sẽ được Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng khởi động. Trong đó, ưu tiên các khối lớp cuối cấp để các em đảm bảo điều kiện chuyển cấp; trên cơ sở giãn cách với quy mô 20 học sinh/phòng thi. Các khối lớp còn lại sẽ tùy vào điều kiện, diễn biến dịch để giãn lịch kiểm tra, miễn sao đảm bảo trước thời gian vào năm học mới…

Nhưng đó là chuyện của gần 1 tuần trước, giờ mọi chuyện đã khác và Sở GD-ĐT đã chấp nhận có một số xáo trộn trong phương án dạy, học và kiểm tra cuối kỳ, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hôm qua 9.5, ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết với quan điểm an toàn cho HS là quan trọng nhất, ngành giáo dục điều chỉnh phù hợp tùy vào diễn biến dịch tại địa phương trong những ngày sắp tới. Hiện tại, nhiều khu dân cư được đưa vào diện cách ly, phong tỏa nên Sở GD-ĐT tiếp tục có văn bản khẩn liên quan việc dạy học và ôn tập trực tuyến và nghiên cứu xây dựng phương án kiểm tra trực tuyến.

Ông Linh cũng bày tỏ lo lắng về chủ trương tổ chức đánh giá trực tuyến cuối kỳ, vì điều kiện học trực tuyến của HS chưa đầy đủ và đồng bộ. Theo ông, muốn đánh giá, kiểm tra trực tuyến thì phải đảm bảo 100% HS được học trực tuyến, phải tiếp cận được quá trình học trực tuyến. Nhưng trên thực tế vẫn có nhiều HS do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo và phụ huynh cũng không có điều kiện hỗ trợ con trong việc học trực tuyến, nên nếu áp dụng phương pháp đó sẽ có phần không công bằng cho các em.

Học sinh các cấp ở 3 địa phương (Đại Lộc, Núi Thành, Điện Bàn) Quảng Nam nghỉ học cho đến khi có thông báo mới Mạnh Cường

Tại Quảng Nam, từ ngày 7.5, UBND tỉnh đã cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, HS, sinh viên, học viên tại 3 địa phương (Đại Lộc, Núi Thành, Điện Bàn) nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, trẻ mầm non, HS, sinh viên trên địa bàn TP.Hội An được nghỉ học từ ngày 4.5. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết Sở yêu cầu các trường tổ chức dạy học đảm bảo khung thời gian năm học, tăng cường dạy qua internet, tinh giản nội dung, tăng giao nhiệm vụ cho HS tự học ở nhà. Riêng đối với các địa phương có HS nghỉ học để phòng chống dịch, cần xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến hoặc từ xa để giúp chuyện học không bị gián đoạn và sẽ có hướng dẫn sau về kiểm tra học kỳ 2.

Trưa 10.5: Thêm 31 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hà Nội 21 ca

3.388 là số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS ở Quảng Trị từ ngoại tỉnh trở về địa phương sau kỳ nghỉ lễ vừa qua (trong đó có 2.631 HS). Một số trường hợp trong số đó đã được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà theo quy định. 94% là tỉ lệ trẻ mầm non, HS, học viên, HS tại Đà Nẵng thực hiện là tỉ lệ trẻ mầm non, HS, học viên, HS tại Đà Nẵng thực hiện khai báo y tế trực tuyến; số chưa khai báo y tế chủ yếu do gia đình không dùng điện thoại thông minh, nhà trường chưa liên hệ được. Phòng giáo dục 7 quận, huyện cũng đang cung cấp danh sách hàng trăm HS, giáo viên là các F1, F2, F3...

Theo ông Nam, do phải tạm nghỉ học mấy ngày vừa qua nên lịch kiểm tra học kỳ 2 sẽ lùi tịnh tiến so với lịch cũ và kết thúc vào ngày 14.5 để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị, ôn tập của HS. “Sở GD-ĐT điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ để cho các ngày kiểm tra gọn lại nhằm hoàn thành năm học sớm, tránh trường hợp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hiện nay chưa thể nắm chính xác số lượng học sinh thuộc diện F1 hay F2”, ông Nam nói.

Trong công văn hỏa tốc ngày 4.5, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung HS trong trường học kể từ ngày 5.5, nếu bắt buộc phải thực hiện thì phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Các đơn vị trường học chủ động tổ chức lễ tri ân, lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp gọn nhẹ, ý nghĩa, đảm bảo phòng dịch; quản lý việc HS tự phát liên hoan dịp cuối năm... Công tác “hậu cần” cho phương án dạy học, ôn tập, kiểm tra trực tuyến cũng được kích hoạt, như rà soát chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường internet, máy móc để sử dụng trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra. Tất cả nhằm kết thúc chương trình các môn học năm 2020-2021 đúng kế hoạch.

Lệ thuộc vào diễn biến dịch

Tại hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục tổ chức ngày 7.5, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các đơn vị trường học rà soát nội dung chương trình học để có kế hoạch đẩy nhanh chương trình, kích hoạt dạy học trực tuyến, đặc biệt là HS lớp 9 và lớp 12, đồng thời dạy bù cho những HS bị cách ly. Riêng đối với công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thủ trưởng các trường học chỉ đạo tốt việc tổ chức ôn tập cho HS lớp 12, thành lập các kênh kết nối để quản lý, theo dõi HS.

Tại Thừa Thiên - Huế, ngành giáo dục cũng đã họp khẩn từ ngày 8.5 để thảo luận, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số giải pháp cấp bách hoàn thành chương trình năm học, trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của dịch, Sở GD-ĐT sẽ điều chỉnh công tác tổ chức các kỳ thi. Nếu dịch chưa được kiểm soát thì có thể lùi thời gian tổ chức thi hoặc tổ chức thi giãn cách theo hình thức phù hợp. Còn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia phụ thuộc vào hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Tân, đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT , thi vào các lớp đầu cấp, các trường triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua phần mềm đăng ký tuyển sinh của ngành. Sở GD-ĐT sẽ khởi động lại hệ thống dạy học internet truyền hình, các trường tăng cường tổ chức ôn tập và giám sát học tập bằng nhiều hình thức, đảm bảo chuyển tải đầy đủ nội dung ôn tập đến với HS.

Sáng qua 9.5, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình tiếp tục họp bàn công tác chỉ đạo dạy học trên toàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là phương án có thể áp dụng theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho hay vì tình hình dịch bệnh ở Quảng Bình chưa phức tạp, tỉnh chưa nâng cấp độ nên ngành chủ yếu tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch.