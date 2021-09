Xét tuyển đại học: Sốc với 'bẫy điểm chuẩn cao'

Chẳng hạn, khối C ngành sư phạm ngữ văn Trường ĐH Hồng Đức lấy điểm chuẩn 30,5 điểm, thang điểm 30. Khối C ngành Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội lấy điểm chuẩn 30 (cũng thang điểm 30); ngoài ra, khối C trường này lấy 29,8 điểm chuẩn với ngành đông phương học; ngành quan hệ công chúng 29,3 điểm. Hoặc Trường ĐH Luật Hà Nội lấy 29,25 điểm với ngành luật kinh tế. Đối tượng nữ ngành nghiệp vụ an ninh Học viện An ninh nhân dân lấy 29,99 điểm…