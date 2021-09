Yêu cầu nhiều trường mẫu giáo thu hồi việc chi sai tiền ăn cho trẻ

Bộ Công an đã công bố điểm trúng tuyển ĐH vào 8 trường công an nhân dân. Nhìn chung điểm chuẩn các trường công an cao hơn năm trước. Đặc biệt, có những ngành mức điểm chuẩn với thí sinh nữ lên tới 29,99 điểm.