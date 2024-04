Giáo hoàng Francis sắp thăm một số nước Đông Nam Á

Đó sẽ là chuyến công du dài ngày nhất của Giáo hoàng Francis từ khi ông trở thành người đứng đầu Tòa thánh Vatican cách đây 11 năm, theo Reuters.



Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 10.4 AFP

Theo lịch trình cụ thể của chuyến công du, Giáo hoàng Francis sẽ có mặt ở Jakarta (Indonesia) từ ngày 3-6.9, tiếp đó là Port Moresby và Vanimo (Papua New Guinea) từ ngày 6-9.9, Dili (Đông Timor) từ ngày 9-11.9 và cuối cùng là Singapore từ 11-13.9.

Đông Timor, Philippines đều có đa phần dân số theo Công giáo trong khi có 8 triệu người theo tôn giáo này tại Indonesia, chiếm khoảng 3% dân số. Tại Singapore, khoảng 7% người từ 15 tuổi trở lên theo Công giáo còn tại Papua New Guinea là khoảng 26% dân số.

Cũng trong năm nay, Giáo hoàng Francis còn dự kiến đi đến các thành phố của Ý như Venice (ngày 28.4), Verona (18.5) và Trieste (ngày 7.7), cùng một chuyến thăm Bỉ nhưng chưa có ngày cụ thể.

Việc đến châu Á được cho là một trong những ưu tiên của Giáo hoàng Francis (88 tuổi) nhưng đã có nhiều lo ngại về khả năng việc đó được thực hiện do vấn đề sức khỏe của người đứng đầu Tòa thánh Vatican. Trong những tháng gần đây, Giáo hoàng Francis đã vài lần bị cảm lạnh, viêm phế quản và cần xe lăn hoặc chống gậy do bị đau đầu gối.

Chuyến đi nước ngoài gần nhất của Giáo hoàng là lần đến Marseille (Pháp) 2 ngày hồi tháng 9.2023. Tháng 11 cùng năm, Giáo hoàng phải hủy chuyến đi đến Dubai (UAE) để dự hội nghị biến đổi khí hậu COP28 do bị viêm phổi. Chuyến đi Papua New Guinea, Đông Timor và Indonesia của Giáo hoàng Francis đã được lên lịch vào tháng 9.2020 nhưng sau cùng bị hủy do đại dịch Covid-19.