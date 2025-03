Giáo hoàng Francis trải qua hai đợt 'suy hô hấp cấp tính'

Vatican cho biết các cơn suy hô hấp là do "sự tích tụ đáng kể chất nhầy trong phế quản, dẫn đến co thắt phế quản". Do đó, Giáo hoàng Francis đã trải qua hai lần nội soi phế quản và các bác sĩ đã loại bỏ một lượng dịch tiết tích tụ.

Một quả bóng bay in hình Giáo hoàng Francis ẢNH: AFP

"Vào buổi chiều ngày 3.3, Giáo hoàng Francis tiếp tục dùng máy thở không xâm lấn", theo Vatican.

Vatican nhấn mạnh: "Đó là một buổi chiều phức tạp", đồng thời cho hay rằng tình trạng suy hô hấp cấp tính kéo dài đã qua và Giáo hoàng đang nghỉ ngơi.

Tòa thánh Vatican cho biết thêm rằng Đức Giáo hoàng "luôn tỉnh táo, định hướng và hợp tác". Tiên lượng của các bác sĩ về sức khỏe Giáo hoàng Francis vẫn hết sức cẩn trọng, nghĩa là ông vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm.

Vatican cho biết thêm rằng các chỉ số xét nghiệm máu của Giáo hoàng Francis không thay đổi, cho thấy ngài không bị bạch cầu tăng cao. Tín hiệu này cho thấy không có nhiễm trùng mới và sự tích tụ chất nhầy chỉ là hậu quả của bệnh viêm phổi từ trước của Giáo hoàng.

Ngoài ra, Vatican cho hay nguyên nhân của "hai cơn suy hô hấp cấp tính" là phản ứng của phế quản, cố gắng đẩy chất nhầy tích tụ ra ngoài để loại bỏ vi khuẩn.

Giáo hoàng Francis đã nhập viện tại bệnh viện Gemelli của Rome (Ý) từ giữa tháng 2 vì viêm ở 2 phổi. Vatican sẽ công bố thông tin cập nhật về sức khỏe của Giáo hoàng hai lần một ngày.

CNN dẫn lời các chuyên gia y tế đánh giá tuổi tác của Giáo hoàng Francis và căn bệnh hô hấp mãn tính mà ngài mắc phải có nghĩa là quá trình phục hồi lâu dài sẽ mất nhiều thời gian.