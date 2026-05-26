Giáo hoàng Leo cảnh báo gì về rủi ro AI?
TT Phát triển Nội dung số
26/05/2026 14:08 GMT+7

Trong văn kiện quan trọng đầu tiên được công bố hôm 25.5, Giáo hoàng Leo đã kêu gọi các chính phủ làm chậm lại và kiểm soát chặt chẽ sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), cảnh báo rằng các hệ thống này có thể lan truyền thông tin sai lệch, dễ dẫn đến xung đột và có nguy cơ dẫn thế giới đến con đường chiến tranh không hồi kết.

Dưới đây là những gì Giáo hoàng nói về công nghệ này trong thông điệp đầu tiên của mình, có tựa đề "Nhân loại vĩ đại".

Giáo hoàng kêu gọi không để quyền sở hữu dữ liệu AI chỉ nằm trong tay tư nhân, bảo vệ quyền lợi của người lao động và trẻ em, đồng thời làm nguội sự cạnh tranh giữa các công ty AI.

Giáo hoàng viết: "Những gì cần thiết là sự tham gia chính trị tích cực hơn, có khả năng làm chậm mọi thứ lại khi mọi thứ đang tăng tốc".

Giáo hoàng kêu gọi có "các khuôn khổ pháp lý vững chắc, sự giám sát độc lập, người dùng có hiểu biết và một hệ thống chính trị không thoái thác trách nhiệm của mình".

Giáo hoàng Leo XIV ký lên thông điệp đầu tiên mang tên "Nhân loại vĩ đại"

ẢNH: REUTERS

Vượt ngoài tầm kiểm soát của con người

Tại một sự kiện ở Vatican để công bố văn bản, Giáo hoàng cho biết một số hệ thống vũ khí tự động đã phát triển gần như vượt khỏi khả năng điều khiển của con người.

Văn bản dài 43.000 từ của Giáo hoàng cũng lên án các cuộc chiến hiện nay trên thế giới, và cho rằng "nhân loại đang trượt vào một nền văn hóa quyền lực bạo lực, nơi hòa bình không còn xuất hiện như một trách nhiệm cần được đảm nhận, mà như một khoảng thời gian mỏng manh giữa các cuộc xung đột".

Rủi ro AI

Giáo hoàng nói xã hội phải đối mặt với "những câu hỏi then chốt" về sự phát triển của AI và định hướng chung của giới lãnh đạo toàn cầu, đồng thời kêu gọi mọi người cùng xây dựng "lợi ích chung".

"Trí tuệ nhân tạo cần được giải trừ vũ khí. Tôi biết đây là những từ ngữ rất mạnh, nhưng đã được cố ý chọn lựa vì thời điểm này cần những từ ngữ có khả năng thu hút sự chú ý, đánh thức lương tâm và chỉ ra con đường phía trước cho nhân loại", Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo trí tuệ nhân tạo Thông điệp công nghệ
