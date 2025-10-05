Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi giúp đỡ người nhập cư sau khi chỉ trích ông Trump

Phát biểu trước hàng nghìn tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter ngày 5.10, Giáo hoàng Leo cho biết những người nhập cư không nên bị đối xử "bằng sự lạnh lùng thờ ơ hay kỳ thị phân biệt đối xử".

Reuters dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi người Công giáo "mở rộng vòng tay và trái tim với họ, chào đón họ như anh chị em, và trở thành sự hiện diện của sự an ủi và hy vọng cho họ".

Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican ngày 5.10.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, vị giáo hoàng đã chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặt câu hỏi liệu chúng có phù hợp với giáo lý ủng hộ sự sống của Giáo hội Công giáo hay không.

"Có người phản đối phá thai, nhưng lại đồng tình cách đối xử vô nhân đạo với người nhập cư đang sống tại Mỹ. Tôi không biết liệu đó có đúng là 'ủng hộ sự sống' hay không nữa", Giáo hoàng Leo XIV nói với phóng viên bên ngoài dinh thự ở Castel Gandolfo (Ý) ngày 30.9 khi trả lời câu hỏi về tình hình chính trị Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV cho biết Giáo hội hoàn vũ đang trải qua "một thời đại truyền giáo mới", trong đó Giáo hội có nhiệm vụ thúc đẩy "lòng hiếu khách và sự chào đón, lòng trắc ẩn và tình đoàn kết" cho những người di cư chạy trốn bạo lực hoặc tìm kiếm một nơi an toàn để sinh sống.

"Trong các cộng đồng theo truyền thống Kitô giáo lâu đời, chẳng hạn như các cộng đồng ở phương Tây, sự hiện diện của nhiều người từ nam bán cầu nên được chào đón như một cơ hội, thông qua sự trao đổi nhằm đổi mới diện mạo của Giáo hội", theo Giáo hoàng Leo XIV.

Phía chính quyền ông Trump chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 1.10 bác bỏ những chỉ trích của Giáo hoàng Leo XIV. "Chính quyền đang nỗ lực thực thi luật pháp quốc gia theo cách nhân đạo nhất có thể và đang bảo vệ luật pháp", bà Leavitt nói.