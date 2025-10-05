Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi giúp đỡ người nhập cư sau khi chỉ trích ông Trump

Trí Đỗ
Trí Đỗ
05/10/2025 20:25 GMT+7

Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi 1,4 tỉ người Công giáo trên thế giới quan tâm đến những người nhập cư, đồng thời đưa ra thông điệp chào đón người di cư, chỉ vài ngày sau khi chỉ trích chính sách chống nhập cư cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trước hàng nghìn tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter ngày 5.10, Giáo hoàng Leo cho biết những người nhập cư không nên bị đối xử "bằng sự lạnh lùng thờ ơ hay kỳ thị phân biệt đối xử".

Reuters dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi người Công giáo "mở rộng vòng tay và trái tim với họ, chào đón họ như anh chị em, và trở thành sự hiện diện của sự an ủi và hy vọng cho họ".

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi giúp đỡ người nhập cư sau khi chỉ trích ông Trump- Ảnh 1.

Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican ngày 5.10.2025

ẢNH: REUTERS

Trước đó, vị giáo hoàng đã chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặt câu hỏi liệu chúng có phù hợp với giáo lý ủng hộ sự sống của Giáo hội Công giáo hay không.

"Có người phản đối phá thai, nhưng lại đồng tình cách đối xử vô nhân đạo với người nhập cư đang sống tại Mỹ. Tôi không biết liệu đó có đúng là 'ủng hộ sự sống' hay không nữa", Giáo hoàng Leo XIV nói với phóng viên bên ngoài dinh thự ở Castel Gandolfo (Ý) ngày 30.9 khi trả lời câu hỏi về tình hình chính trị Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV cho biết Giáo hội hoàn vũ đang trải qua "một thời đại truyền giáo mới", trong đó Giáo hội có nhiệm vụ thúc đẩy "lòng hiếu khách và sự chào đón, lòng trắc ẩn và tình đoàn kết" cho những người di cư chạy trốn bạo lực hoặc tìm kiếm một nơi an toàn để sinh sống.

"Trong các cộng đồng theo truyền thống Kitô giáo lâu đời, chẳng hạn như các cộng đồng ở phương Tây, sự hiện diện của nhiều người từ nam bán cầu nên được chào đón như một cơ hội, thông qua sự trao đổi nhằm đổi mới diện mạo của Giáo hội", theo Giáo hoàng Leo XIV.

Phía chính quyền ông Trump chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 1.10 bác bỏ những chỉ trích của Giáo hoàng Leo XIV. "Chính quyền đang nỗ lực thực thi luật pháp quốc gia theo cách nhân đạo nhất có thể và đang bảo vệ luật pháp", bà Leavitt nói.

Tin liên quan

Ngôi nhà thời thơ ấu của Giáo hoàng Leo XIV sẽ trở thành điểm du lịch

Ngôi nhà thời thơ ấu của Giáo hoàng Leo XIV sẽ trở thành điểm du lịch

Ngôi nhà gạch giản dị với 3 phòng ngủ tại ngoại ô Chicago (bang Illinois, Mỹ), nơi Giáo hoàng Leo XIV trải qua thời thơ ấu, được hội đồng làng mua lại để làm điểm du lịch.

Giáo hoàng Leo nỗ lực đoàn kết Vatican với 'liệu pháp cái ôm'

Giáo hoàng Leo XIV: AI là 'cỗ máy vô hồn'

Khám phá thêm chủ đề

Giáo hoàng Leo XIV Trump nhập cư Vatican
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận