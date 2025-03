Giao KPI nhà ở xã hội cho địa phương

Lần đầu tiên giao chỉ tiêu cho từng địa phương

Đây là lần đầu tiên Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội (NƠXH) cụ thể cho từng địa phương trong mỗi năm. Chẳng hạn, TP.Hà Nội được giao hoàn thành năm 2025 là 4.670 căn hộ; năm 2026 là 5.420 căn… Tổng cộng số lượng căn hộ phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 44.866 căn. Tương tự, TP.HCM được giao chỉ tiêu hoàn thành trong năm 2025 là 2.874 căn; năm 2026 là 6.410 căn… và tổng cộng phải hoàn thành 66.955 căn hộ từ nay đến 2030. Hay tỉnh Bắc Giang được giao chỉ tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành 69.822 căn hộ…

Lần đầu tiên Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho từng địa phương. Trong ảnh: Nhà ở xã hội Phúc An City ở Long An ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đạt được mục tiêu là bài toán khó Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại tại các đô thị lớn ngày càng cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân của người dân thì việc đẩy mạnh xây dựng NƠXH, nhà ở giá rẻ là một bài toán khó, không chỉ ở VN mà đây cũng là thách thức của nhiều quốc gia. Để đạt được mục tiêu về số lượng NƠXH, cần xác định rõ những vấn đề sau: Thứ nhất, cần làm rõ ai là nhà phát triển NƠXH chủ yếu? Với quy định hiện nay, có thể thấy nhà nước đang thực hiện mô hình phát triển NƠXH chủ yếu thông qua các dự án của DN. Tuy nhiên, khi đã xác định đúng mục tiêu của chính sách NƠXH là một chính sách xã hội đối với những đối tượng yếu thế thì việc giải bài toán này phải là trách nhiệm của nhà nước. Thứ hai, khi huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ các DN BĐS thì cần nhận thức rõ các DN luôn hướng đến mục tiêu cao nhất là lợi nhuận. Trong khi đó, chi phí đầu tư xây dựng các dự án nhà ở đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn và dài hạn, DN muốn tham gia đầu tư đều phải vay với lãi suất cao, thời gian thu hồi vốn quá lâu nên vượt quá sức chịu đựng của DN. Hiện nay đã có nhiều quy định tích cực để thúc đẩy phát triển NƠXH, vấn đề là cần phải đưa các quy định này vào thực thi cho hiệu quả. Cụ thể, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc quy định về bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH; tăng cường kiểm tra, giám sát và buộc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải thực hiện quy định về dành quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH. Đồng thời, cần phải có những gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp, thời gian ưu đãi dài, đơn giản hóa thủ tục trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Cần đẩy nhanh thời gian phê duyệt, cấp phép cho các dự án, tạo cơ chế ưu tiên hơn cho dự án NƠXH.. Th.S Ngô Gia Hoàng, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM

Chỉ tiêu phân giao cho các địa phương lần này tổng cộng đạt 995.445 căn hộ phải hoàn thành đến năm 2030, thấp hơn chỉ tiêu đặt ra tại Quyết định 338 về Đề án phát triển NƠXH ban hành đầu tháng 4.2023 là hơn 1,06 triệu căn hộ. Số còn lại ngoài các địa phương cũng được Chính phủ giao cụ thể cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Tổng liên đoàn Lao động VN với hơn 30.000 căn hộ từ nay đến năm 2030.

Tuy nhiên, mục tiêu phải hoàn thành trong giai đoạn mới này vượt xa con số thực hiện giai đoạn vừa qua của các tỉnh, thành phố. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2024, TP.HCM chỉ mới hoàn thành 2.745 căn NƠXH. Như vậy chỉ tiêu 5 năm tới, thành phố phải hoàn thành 66.955 căn, gấp hơn 24 lần số đã thực hiện. Tương tự, Hà Nội giai đoạn vừa qua chỉ mới hoàn thành 11.334 căn NƠXH và giai đoạn tới cần xây dựng 44.866 căn, gấp gần 4 lần. Tỉnh Bắc Giang có số lượng NƠXH cần hoàn thành trong 5 năm tới là 69.822 căn, gấp gần 14 lần số lượng 5.078 căn được xây dựng giai đoạn vừa qua… Tổng cộng, giai đoạn 2021-2024, cả nước mới hoàn thành 66.755 căn hộ NƠXH, tương ứng khoảng 6,3% trong mục tiêu đạt hơn 1,06 triệu căn hộ đề ra. Như vậy trong 5 năm tới, số lượng NƠXH mà các tỉnh, thành phố phải thực hiện là rất lớn.

Không chỉ số lượng, Đề án còn yêu cầu nhà ở phải có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Để thực hiện, nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Theo GS-TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT, việc phân giao chỉ tiêu phát triển NƠXH cụ thể cho từng tỉnh, thành phố sẽ buộc các địa phương thực hiện, giúp số lượng NƠXH gia tăng nhiều so với giai đoạn trước. Nhưng thực tế giá NƠXH hiện nay cũng đã được đẩy lên quá cao, không phù hợp cho đối tượng người có thu nhập thấp. "Vì vậy chính sách NƠXH vẫn còn mang tính bao cấp thì có thực hiện được hay không? Muốn căn hộ đến đúng tay đối tượng còn là một quá trình dài hơn và cần các chính sách liên quan phối hợp đồng bộ. Chẳng hạn chúng ta cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để kiềm chế đà tăng của giá nhà. Hiện nay, tình trạng đầu cơ nhà ở vẫn còn, tình trạng tích trữ nhà ở, tình trạng làm giàu từ việc thương mại nhà ở vẫn tồn tại. Nếu cứ mãi như vậy thì không thể kỳ vọng vào việc giảm giá nhà cho phù hợp với thu nhập của người dân. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp (DN) thực hiện nghĩa vụ, xây dựng chỗ ở cho người lao động, nhất là ở các khu công nghiệp…", ông Đặng Hùng Võ lưu ý.

Làm thế nào để hoàn thành mục tiêu?

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA), cho rằng để thúc đẩy phát triển NƠXH, vừa đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. HoREA đã có văn bản kiến nghị 10 giải pháp để đạt mục tiêu phát triển 1 triệu căn hộ NƠXH đến năm 2030 và tiếp tục sau đó. Cụ thể, Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NƠXH. Đồng thời, sửa Nghị định 100/2024 cho phép chủ đầu tư dự án NƠXH được điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất và quy mô dân số lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, để có thể tăng thêm tối đa 50% số lượng căn hộ so với dự án nhà ở thương mại trên cùng quy mô diện tích đất dự án.

Điều này giúp sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả để phát triển NƠXH. Ngân hàng Nhà nước cần trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định lãi suất cho vay đối với hộ nghèo là 4,7%/năm áp dụng cho đối tượng hộ nghèo vay năm 2025 tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều này cũng giúp kéo lãi suất cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua NƠXH, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội xuống còn 4,7%/năm thay vì 6,6% như hiện nay. Mức lãi suất này cũng ngang bằng lãi suất ưu đãi được Ngân hàng Nhà nước công bố để các ngân hàng thương mại triển khai chương trình cho vay NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP trong năm 2025 là 4,7%/năm.

Song song đó, cần giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN cho trường hợp xây dựng NƠXH lần lượt xuống còn 3% và 6% để khuyến khích các DN đầu tư xây dựng NƠXH cho thuê thay vì mức thuế lần lượt là 5% và 10% như hiện nay. "Từ thực tiễn tại TP.HCM có thể thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay khiến chương trình phát triển NƠXH chậm là sự phối hợp thiếu đồng bộ và đùn đẩy giữa các sở, ngành, quận, huyện. Điều này dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án rất chậm, mất rất nhiều thời gian, làm nản lòng DN. Do vậy, tôi đề nghị UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong việc phối hợp công tác của các sở, ngành, quận, huyện để rút ngắn thời gian thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng dự án", ông Châu nói.

Cụ thể hơn, theo ông Lê Hoàng Châu, trước hết là thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500… "Không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn đã chỉ ra từ lâu mà phải sử dụng vốn thật hiệu quả, trước hết là nguồn vốn ưu đãi tín dụng cho chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua nhà. Ngân hàng Nhà nước cần hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện cơ chế lãi suất vay thương mại hợp lý theo cơ chế lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 - 2% so với lãi suất vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ đối với các chủ đầu tư dự án NƠXH, để phát huy hiệu quả chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng. Bởi hiện nay lãi suất cho vay chủ đầu tư NƠXH là 8,7%/năm là khá cao so với lãi suất vay trung hạn chỉ khoảng 6 -7%/năm. Do vậy gói tín dụng 145.000 tỉ đồng đến hết tháng 11.2024 chỉ giải ngân được 2.162 tỉ đồng, chỉ đạt 1,5% là quá thấp", ông Lê Hoàng Châu cho hay và đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đề án này cần bao gồm đề án thí điểm thành lập Quỹ phát triển NƠXH theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước đây.

TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương (TP.HCM), đồng quan điểm rằng để hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng giao, giải pháp chính là rút gọn thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư NƠXH. Cụ thể, rút ngắn thời gian phê duyệt và cấp phép dự án một cách nhanh nhất, bỏ bớt một số thủ tục giấy tờ vì hiện nay thời gian thi công xây dựng rất nhanh, chỉ cần thủ tục nhanh và chọn nhà đầu tư có năng lực tốt thì sẽ đảm bảo được mục tiêu. Ngoài ra, tăng cường giải pháp tài chính cho chủ đầu tư như cung cấp gói vay, hỗ trợ với lãi suất thấp và thủ tục đơn giản.

Chính quyền cũng cần có giải pháp đột phá để thu hút các nhà đầu tư khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào việc đầu tư các dự án NƠXH, vì đây là nguồn lực rất lớn để phát triển dự án NƠXH. Tăng cường giải pháp giám sát, có chế tài phạt nặng nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án mà chậm tiến độ hoặc không làm. Khi phân khúc NƠXH phát triển sẽ tác động đến cả thị trường BĐS, đến cả nền kinh tế khi góp phần cải thiện đời sống của người dân, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời cũng giảm áp lực xã hội, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, góp phần bình ổn giá BĐS.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang nhận xét: Phân khúc NƠXH có tác động sâu rộng đến cả kinh tế và xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở gia tăng. Bởi việc triển khai các dự án NƠXH tạo động lực lớn cho ngành xây dựng, giúp gia tăng việc làm cho công nhân, kỹ sư và các ngành liên quan như vật liệu xây dựng, nội thất. Không chỉ vậy, phân khúc NƠXH khi phát triển sẽ giúp cân bằng cung - cầu trong thị trường BĐS, giảm tình trạng bong bóng giá nhà.

Điều này được minh chứng bằng gói ưu đãi 30.000 tỉ đồng triển khai năm 2013. Tại thời điểm đó, thị trường BĐS cũng đóng băng, giao dịch trầm lắng; để kích hoạt thị trường, Chính phủ đã thúc đẩy phân khúc NƠXH bằng cách đưa ra gói 30.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi đối với NƠXH. Khi đó NƠXH, nhà thương mại giá rẻ hồi phục đã kéo theo toàn thị trường ấm trở lại. Không chỉ vậy, khi người lao động có nhà ở ổn định với giá hợp lý, họ có thể dành thêm thu nhập cho tiêu dùng và đầu tư vào các lĩnh vực khác. Khi có chỗ ở ổn định gần nơi làm việc, người lao động sẽ giảm chi phí và thời gian di chuyển, từ đó nâng cao năng suất làm việc.

"NƠXH giúp nhóm thu nhập thấp có chỗ ở tốt hơn, giảm tình trạng sống trong các khu nhà trọ chật chội, thiếu tiện nghi, từ đó kéo giảm khoảng cách giàu nghèo, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận cuộc sống ổn định hơn. Môi trường sống được cải thiện giúp giảm các vấn đề như tội phạm, bạo lực gia đình, sức khỏe tâm lý kém do áp lực nhà ở. Các dự án NƠXH đi kèm với hạ tầng đồng bộ (trường học, bệnh viện, giao thông) giúp đô thị phát triển theo hướng bền vững và có kế hoạch hơn. Nhìn chung, phát triển NƠXH không chỉ là giải pháp an sinh mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân", ông Quang phân tích.

Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển nhận định, chính sách phát triển NƠXH thể hiện sự quan tâm của Chính phủ để đáp ứng nhu cầu cho người lao động, người có thu nhập thấp. Nếu hoàn thành chương trình này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH cả nước. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội là 2 địa phương có nhu cầu về NƠXH lớn nhất do lực lượng lao động tập trung về nhiều. Kế đến là các tỉnh, thành phố phát triển nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp. "Chúng ta cần tập trung nguồn lực thúc đẩy hoàn thành NƠXH ở các tỉnh, thành phố này trước. Trong các quy hoạch về khu công nghiệp cũng bao gồm xây dựng nhà ở cho công nhân thì yêu cầu các DN thực hiện nhanh, đúng quy định để đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động. Sau đó có thể phát triển lan rộng và cần có sự điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu, đặc điểm riêng của từng địa phương", ông Hiển hiến kế.