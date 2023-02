‘Giao lộ thời gian’: Sân khấu giúp Hồ Văn Cường bước ra khỏi vùng an toàn

Hai giọng ca đầy cảm xúc của dòng nhạc bolero trữ tình, danh ca Ngọc Sơn và nam ca sĩ Hồ Văn Cường, sẽ là khách mời trong số mới nhất của chương trình âm nhạc Giao lộ thời gian. Chương trình sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy, ngày 25.2 trên các nền tảng của FPT Play.

Sau thời gian được danh ca Ngọc Sơn dìu dắt, ca sĩ Hồ Văn Cường dần tự tin hơn tại các chương trình âm nhạc. Hai thầy trò thường xuyên đứng cùng sân khấu để cống hiến cho khán giả những giai điệu sâu lắng, đầy cảm xúc. Đặc biệt hơn, ở Giao lộ thời gian, những bản nhạc trữ tình sẽ trở nên mới mẻ hơn với màn đổi hit của hai nghệ sĩ cũng như tài hòa âm phối khí của nhạc sĩ Dương Cầm.

Ông hoàng nhạc trữ tình cảm thấy thú vị khi đổi "hit" với Hồ Văn Cường

Cũng như bao lần biểu diễn chung với thầy Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường không giấu được sự lo lắng. Giọng ca Bà Năm chia sẻ: "Không chỉ riêng thầy Ngọc Sơn, mà khi song ca với những ca sĩ tiền bối, em đều áp lực vì sợ mình làm không tốt. Thế nhưng, sau những lần kết hợp đó, em cũng tiếp thu cho mình được nhiều kinh nghiệm hơn khi biểu diễn".

Được trình diễn chung với các tiền bối giúp Hồ Văn Cường trưởng thành hơn trong nghề

Trái lại, "anh Ba" Ngọc Sơn lại cực kỳ thoải mái và có phần tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của cậu học trò. Nói về Hồ Văn Cường, nam danh ca không ngớt lời khen ngợi: "Cường có giọng hát trời phú, đậm chất Nam bộ. Nếu như lúc nhỏ giọng hát của Cường cao vút thì khi trưởng thành lại trở nên ấm áp, mềm mại, mang đến cho khán giả những giai điệu ngọt ngào và dễ cảm".

Nam ca sĩ sở hữu giọng hát chân chất giàu cảm xúc

"Ông hoàng nhạc trữ tình" còn sẵn sàng cho điểm 10 khi học trò thể hiện lại ca khúc Tình cha do anh sáng tác. Đây chính là động lực để một giọng ca trẻ như Hồ Văn Cường phát triển bản thân. Bên cạnh đó, nam danh ca còn sẵn sàng mua độc quyền ca khúc Cõng mẹ do nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác để dành tặng Hồ Văn Cường. Lý do được ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ: "Âm nhạc là món quà vô giá, khó có thể định giá. Thế nhưng việc mua tặng cho Cường ca khúc độc quyền là để con có ý chí rèn luyện và có trách nhiệm hơn với bài hát, biến đó trở thành bài hit riêng của mình".

Danh ca Ngọc Sơn không tiếc lời khen ngợi học trò

Nam danh ca cũng không ngần ngại hướng dẫn cho học trò những động tác vũ đạo đơn giản, mà theo anh, đây sẽ là cách để Hồ Văn Cường giải phóng hình thể và có phong cách trình diễn đa dạng hơn trên sân khấu. Mặc dù sát cánh trên từng bước tiến trong nghề của học trò nhưng ca sĩ Ngọc Sơn khẳng định không mong muốn Hồ Văn Cường trở thành bản sao của mình. Anh cho rằng Hồ Văn Cường vẫn là "sứ giả cảm xúc" với ca khúc Bà Năm và có thể thử sức với những ca khúc nhạc trẻ sôi động phù hợp với chất giọng của mình.

Chính vì lẽ đó, tại Giao lộ thời gian, bên cạnh dòng nhạc sở trường, giọng ca sinh năm 2003 còn thể hiện giai điệu rộn ràng của ca khúc Vầng trăng cô đơn. Với Hồ Văn Cường, việc đổi hit với thầy Ngọc Sơn là cơ hội để nam ca sĩ bước ra khỏi vùng an toàn. Khán giả sẽ chứng kiến một Hồ Văn Cường hát nhạc trẻ sôi động và bước đầu thể hiện vũ đạo trên sân khấu.

Trong lần kết hợp này, bên cạnh những ca khúc ca ngợi đấng sinh thành như Tình mẹ, Tình cha, Bà Năm, Lòng mẹ hay Đêm mưa nhớ mẹ, hai khách mời còn mang đến những ca khúc về chủ đề tình yêu đôi lứa như Giận hờn và Vầng trăng cô đơn. Cùng đón xem màn kết hợp giữa hai giọng ca Ngọc Sơn - Hồ Văn Cường trong chương trình Giao lộ thời gian vào lúc 20 giờ thứ bảy, ngày 26.2 trên hệ thống FPT Play.

