Giao lưu cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và ê-kíp phim ‘Đập cánh giữa không trung’

Đây là dịp hiếm hoi để mọi người có cơ hội giao lưu với đoàn phim Đập cánh giữa không trung gồm nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Trần Bảo Sơn và diễn viên/ca sĩ Thanh Duy.

Tiếp nối chùm phim điện ảnh Đài Loan trước thềm Gặp Gỡ Mùa Thu, ban tổ Chức chương trình công chiếu Đập cánh giữa không trung, tạo ra một không gian để khán giả cùng thưởng thức và chia sẻ tình yêu điện ảnh với nhau. Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm của gần 200 khán giả.

Đập cánh giữa không trung là bộ phim có phần dữ dội với hiện thực cuộc sống nhưng cũng đầy sự mềm mại, dịu dàng giữa những con người với nhau, dù mỏng manh.

Phim xoay quanh một cô gái trẻ tìm cách kiếm tiền để phá thai trong khi cậu bạn trai lông bông đột nhiên biến mất. Rồi cô gặp một người đàn ông khác có thể giúp cô theo một cách thức quá lạ kỳ. Người xem được chìm vào thế giới của những người trẻ mà bên trong ai cũng mất phương hướng và mang một gánh nặng nào đó. Với Huyền là gánh nặng về tương lai, tiền bạc, cái thai trong bụng, ở Tùng là gánh nặng về trách nhiệm, Linh (Thanh Duy) là gánh nặng về giới tính thì với Hoàng là một nỗi ám ảnh về xu hướng tính dục.





Đập cánh giữa không trung (tên Anh Flapping in The Middle of Nowhere) là phim hợp tác bởi các nước: Việt Nam, Đức, Pháp, Nauy, tham dự và giành giải thưởng lớn tại các liên hoan phim quốc tế như: Venice (Best film - Critic Week - Fedeora award), Busan, Fribourg (Best film, Audience choice, Young Jury - awards), Bratislava (Best diretor award), 3 Continentals (Jury award), AFI, VFF (Trống Đồng grand prize), Haniff (Jury award)...

Khán giả sẽ cùng nhau thưởng thức phim Đập cánh giữa không trung, đặt những câu hỏi cho đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và diễn viên xoay quanh bộ phim. Ngoài ra có sự góp mặt của đạo diễn Phan Đăng Di và các học viên trong khuôn khổ chương trình Gặp Gỡ Mùa Thu 2022.