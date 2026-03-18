Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới: Lời chúc đặc biệt của Bộ trưởng Trung Quốc
Video Thời sự

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới: Lời chúc đặc biệt của Bộ trưởng Trung Quốc

Đình Huy
Đình Huy
18/03/2026 20:31 GMT+7

'Chúc các em đạt được thành tích thật tốt, đỗ vào một ngôi trường đại học như ý, để sau này đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước' - Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc gửi lời chúc đến học sinh Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 18.3.2026, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng đoàn đại biểu hai nước đã thăm Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh). Tại đây, hai bộ trưởng đã tặng quà thầy và trò nhà trường, cùng các đại biểu tham quan phòng máy vi tính và trò chuyện cùng các học sinh.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới: Lời chúc đặc biệt của Bộ trưởng Trung Quốc

Cùng ngày, hai bộ trưởng và đoàn công tác cũng đã thăm Đồn biên phòng Trà Cổ. Thượng tướng Đổng Quân gặp lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và Đồn biên phòng Trà Cổ. 

Đồn biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây thuộc Trung Quốc.

Tại buổi thăm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ đã báo cáo với hai bộ trưởng cùng đoàn công tác về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Đồn biên phòng Trà Cổ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành, Trung Quốc trong năm 2025. 

Những năm qua, bộ đội biên phòng hai bên luôn duy trì nề nếp, chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới...

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Ngày 2.11.2025, tại Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ sang thăm Việt Nam.

