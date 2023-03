Giao lưu toàn quốc ‘Toyota cùng em học An toàn giao thông’ năm 2023

Buổi "Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học" được tổ chức tại Nhà thi đấu Đa năng thành phố Việt Trì với sự tham gia của 60 thí sinh (6 đội) đại diện cho 6 tỉnh thành trên cả nước.

Các đội giao lưu và tranh tài tại 3 nội dung: Tìm hiểu kiến thức; Trình diễn, thể hiện năng khiếu và Vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông, giúp các em nâng cao hiểu biết về kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời cho thấy sự tự tin, tinh thần tập thể của các đội. Các cổ động viên nhí cũng đã tham gia rất sôi nổi tại khu vực trò chơi về chủ đề an toàn giao thông và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Toyota Việt Nam tiếp tục trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho 3 tỉnh thành: Phú Thọ, Ninh Bình và Quảng Trị nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông cho các em học sinh tại trường học.

Sau 17 năm triển khai, chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" luôn đón nhận được sự tham gia hào hứng của các em học sinh trên cả nước cũ và sự đánh giá cao của Bộ GD & ĐT, các Sở giáo dục đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô.