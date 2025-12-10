Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giao lưu trực tuyến: Thời hoa lửa | Ông Châu Văn Mẫn: Từ cậu bé hoạt động bí mật đến trung tướng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/12/2025 14:00 GMT+7

Chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa", do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện sẽ giao lưu trực tuyến đặc biệt với trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn, một nhân chứng sống của lịch sử và là biểu tượng của tinh thần kiên trung, bất khuất.

Có những con người đã lặng lẽ hiến dâng cả tuổi trẻ của mình để đất nước có được hòa bình hôm nay. Họ không chỉ đi qua chiến tranh bằng máu và nước mắt, mà còn bằng một niềm tin sắt đá vào độc lập, tự do và con đường mà Tổ quốc đã chọn. Một trong những con người đặc biệt ấy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Châu Văn Mẫn - người chiến sĩ từ tuổi 16 đã bước chân vào con đường cách mạng, trải qua tù đày khốc liệt, đứng vững trước mọi tra tấn, rồi sau giải phóng tiếp tục cống hiến âm thầm trong lực lượng Công an nhân dân.

Giao lưu trực tuyến với trung tướng Châu Văn Mẫn: Hành trình Từ cậu bé hoạt động bí mật - Ảnh 1.

Trung tướng Châu Văn Mẫn

Buổi giao lưu diễn ra lúc 14 giờ hôm nay tại thanhnien.vn, Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên và TikTok Thanh Niên.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trung tướng Châu Văn Mẫn Châu Văn Mẫn
