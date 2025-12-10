Giao lưu trực tuyến: Thời hoa lửa | Ông Châu Văn Mẫn: Từ cậu bé hoạt động bí mật đến trung tướng

Có những con người đã lặng lẽ hiến dâng cả tuổi trẻ của mình để đất nước có được hòa bình hôm nay. Họ không chỉ đi qua chiến tranh bằng máu và nước mắt, mà còn bằng một niềm tin sắt đá vào độc lập, tự do và con đường mà Tổ quốc đã chọn. Một trong những con người đặc biệt ấy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Châu Văn Mẫn - người chiến sĩ từ tuổi 16 đã bước chân vào con đường cách mạng, trải qua tù đày khốc liệt, đứng vững trước mọi tra tấn, rồi sau giải phóng tiếp tục cống hiến âm thầm trong lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Châu Văn Mẫn

