Giáo sư, nghệ sĩ violin Julien Szulman biểu diễn tại Nhạc viện TP.HCM

Giáo sư, nghệ sĩ violin Julien Szulman trình diễn trên sân khấu Nhạc viện TP.HCM Ảnh: BTC

Trong hai ngày 29 và 30.10, Nhạc viện TP.HCM tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu và chương trình hòa nhạc đặc biệt với sự đồng hành của giáo sư, nghệ sĩ violin Julien Szulman đến từ Pháp. Sự kiện mang đến cho sinh viên cơ hội hiếm có để cọ xát kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp giảng dạy hàn lâm quốc tế và mở rộng giao lưu chuyên môn trong dòng nhạc cổ điển.

Nằm trong chuỗi hoạt động, giáo sư Julien Szulman trực tiếp đứng lớp masterclass dành riêng cho các tài năng trẻ. Tại đây, ông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ tư duy xử lý tác phẩm cũng như kinh nghiệm đứng trên các sân khấu lớn.

Tối 30.10, ông cùng nghệ sĩ piano Trần Ngọc Nguyên Trinh có buổi đứng chung sân khấu, mang đến không gian hòa tấu đậm chất nghệ thuật với toàn bộ chương trình là những tác phẩm nhạc cổ điển Pháp tiêu biểu.

Giáo sư Julien Szulman trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật biểu diễn cho sinh viên Nhạc viện TP.HCM Ảnh: BTC

Giáo sư Julien Szulman là gương mặt violin nổi tiếng của Pháp, từng học tập dưới sự dẫn dắt của những người thầy tên tuổi như Patrice Fontanarosa và Jean-Jacques Kantorow. Ông từng đạt được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như Concours de Genève, Concours Long-Thibaud, danh hiệu "Révélation classique Adami", đồng thời giữ vị trí Violin Super Soliste tại dàn nhạc quốc gia Pays de la Loire (Orchestre National des Pays de la Loire). Sự có mặt của ông tại TP.HCM giúp sinh viên trong nước có thêm góc nhìn thực tế về tư duy và phong cách biểu diễn đỉnh cao.

Hoạt động này nằm trong chương trình hợp tác giữa Nhạc viện TP.HCM và Quỹ Học bổng Hồ Đắc Cung nhằm hỗ trợ công tác đào tạo, nâng đỡ các tài năng trẻ và đưa âm nhạc hàn lâm quốc tế đến gần hơn với người học. Sự đồng hành này giúp bổ sung nguồn lực cho các hoạt động chuyên môn, từng bước nâng chất lượng giảng dạy lẫn biểu diễn nhạc cổ điển trong nước.