Giáo sư, phó giáo sư về Hậu Giang công tác được hỗ trợ 300 triệu đồng/người

Ngày 13.12, tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực từ 18.12.2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) được cử đi đào tạo sau đại học, khi tốt nghiệp được hỗ trợ một lần là 150 triệu đồng/người đối với tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa I; 80 triệu đồng/người đối với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II.

Trường hợp CB-CC-VC được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I sau tốt nghiệp mà không nhận hỗ trợ, có nguyện vọng học cao hơn thì chỉ nhận một mức cao nhất và phải được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với CB-CC-VC được khuyến khích tự đào tạo sau đại học, khi tốt nghiệp sẽ được hỗ trợ với mức 70%.

Về chính sách thu hút nhân lực, HĐND tỉnh Hậu Giang thống nhất mức hỗ trợ 300 triệu đồng/người đối với giáo sư, phó giáo sư; 200 triệu đồng/người đối với tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II (trường hợp tốt nghiệp nước ngoài được hỗ trợ 250 triệu đồng/người); 140 triệu đồng/người đối với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I; 160 triệu đồng/người đối với bác sĩ nội trú. Ngoài ra, người được thu hút đến công tác tại Hậu Giang sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 1 năm.





Trong khi đó, mức hỗ trợ chính sách biệt phái một lần là 150 triệu đồng/người. Trường hợp CB-CC-VC là nữ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/người.

Còn mức hỗ trợ chính sách luân chuyển được quy định như sau: CB-CC-VC thuộc Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý luân chuyển từ 10 km trở lên được hỗ trợ 25 triệu đồng/người, dưới 10 km là 20 triệu đồng/người, trường hợp là nữ được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng; CB-CC-VC thuộc Ban thường vụ cấp huyện quản lý luân chuyển từ 10 km trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng/người, dưới 10 km là 8 triệu đồng/người, trường hợp là nữ được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Theo HĐND tỉnh Hậu Giang, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ đào tạo sau đại học, chính sách thu hút nhân lực và thực hiện chế độ, chính sách đối với CB-CC-VC được luân chuyển trên địa bàn. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, các nghị quyết còn bộc lộ một số hạn chế. Điển hình là mức hỗ trợ thấp so với vật giá hiện tại, chính sách đào tạo tiến sĩ chưa phát huy hiệu quả, không thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao do mức hỗ trợ thấp hơn so với các tỉnh, thành trong vùng.

Ngoài ra, tỉnh cũng chưa có chính sách hỗ trợ dành cho chế độ biệt phái CB-CC-VC từ T.Ư tăng cường về theo yêu cầu nhiệm vụ bức thiết của tỉnh. Vì vậy, theo HĐND tỉnh Hậu Giang, việc ban hành nghị quyết nói trên là cần thiết. Tỉnh kỳ vọng với những chính sách này sẽ thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh nhà.