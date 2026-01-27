Giáo sư Vũ Hà Văn gia nhập Đại học Hồng Kông

Trên trang tin của Trường khoa học, Đại học Hồng Kông xuất hiện thông báo với tiêu đề "Nhà toán học lừng danh thế giới Vũ Hà Văn gia nhập Đại học Hồng Kông".



Hình ảnh GS Vũ Hà Văn trên Fanpage Trường khoa học, Đại học Hồng Kông ẢNH: FACULTY OF SCIENCE, HKU

Theo thông báo này, Khoa Toán (thuộc Trường khoa học), Đại học Hồng Kông vừa được chào đón GS Vũ Hà Văn, một nhà toán học hàng đầu thế giới, người có những nghiên cứu đột phá góp phần định hình các lĩnh vực toán học hiện đại như tổ hợp, xác suất và lý thuyết ma trận ngẫu nhiên.

Khi giới thiệu về thành tựu của GS Vũ Hà Văn, thông báo cho biết: "Những giải thưởng ông nhận được bao gồm giải George Pólya năm 2008, giải Delbert Ray Fulkerson năm 2012, và lời mời phát biểu tại Đại hội Toán học quốc tế năm 2014, phản ánh vị thế của ông trong số các nhà toán học hàng đầu thế giới".

Cũng theo bản thông báo, tên tuổi của GS Vũ Hà Văn gắn liền với việc giải quyết nhiều bài toán kinh điển mang tính cột mốc của nền toán học quốc tế, có thể kể đến như: bài toán Erdős–Folkman trong lý thuyết số (hợp tác cùng Endre Szemerédi); giả thuyết Shamir về lý thuyết đồ thị ngẫu nhiên (cùng Anders Johansson và Jeff Kahn); giả thuyết Luật vòng tròn và Định lý bốn momen trong lý thuyết ma trận ngẫu nhiên (hợp tác cùng nhà toán học Terence Tao).

Thông báo cho biết: "Tại Đại học Hồng Kông, GS Vũ Hà Văn sẽ tiếp tục củng cố năng lực nghiên cứu của nhà trường trong cả lĩnh vực toán học thuần túy lẫn ứng dụng, đồng thời thúc đẩy các mạng lưới hợp tác quốc tế. Sự gia nhập của GS Vũ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo thế hệ các nhà khoa học tiếp theo, giữa bối cảnh những tri thức lý thuyết sâu sắc đang đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu".

GS Vũ Hà Văn 56 tuổi, là cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với thành tích thi đại học xuất sắc, ông được nhà nước cử đi du học ngành điện tử ở Hungary (năm 1987).

Sau một năm rưỡi ở Hungary, ông chuyển sang học toán học ở Đại học Eötvös Loránd và đỗ cử nhân toán học năm 1994. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ toán học tại ĐH Yale, Mỹ năm 1998. Trước khi gia nhập Đại học Hồng Kông, GS Vũ Hà Văn đảm nhiệm chức danh Giáo sư Percey F. Smith tại Khoa Toán, Đại học Yale, Mỹ (từ năm 2011).

Từ năm 2018, GS Vũ Hà Văn được Tập đoàn Vingroup mời giữ vị trí Giám đốc khoa học Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) và Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn VinBigdata (nay là Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn VinUni).