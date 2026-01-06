'Giáo sư Xoay' Đinh Tiến Dũng rời 'Ai là triệu phú' sau 5 năm

Fanpage của VTV3 vừa đăng tải bài viết thông báo về “cuộc chuyển giao ghế nóng của Ai là triệu phú 2026”. Cụ thể MC Đinh Tiến Dũng - gương mặt quen thuộc với chương trình thời gian qua sẽ dừng công việc dẫn dắt. Thay vào đó, vị trí này được giao cho biên tập viên Quốc Khánh.

“Nửa thập kỷ - quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để lưu lại nhiều dấu ấn khó quên. Sau hành trình gắn bó với khán giả bằng loạt câu hỏi cân não, những giây phút kịch tính và nhiều cuộc đối thoại đầy cảm xúc, chương trình Ai là triệu phú sẽ chính thức nói lời chia tay với MC Đinh Tiến Dũng kể từ năm 2026”, phía VTV3 thông báo.

Biên tập viên Quốc Khánh thay Đinh Tiến Dũng dẫn dắt chương trình. Thông tin này được khán giả quan tâm Ảnh: FBNV

Theo đó, Đinh Tiến Dũng sẽ tạm dừng vai trò dẫn dắt chương trình để tập trung cho những định hướng và dự án cá nhân mới. Trong bài đăng, nhà đài gửi lời cảm ơn đến "giáo sư Xoay" vì đã mang đến cho ghế nóng một phong cách rất riêng: hóm hỉnh mà sâu sắc, thông minh mà đầy thấu hiểu, để mỗi câu hỏi không chỉ là kiến thức mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm với người chơi suốt nửa thập kỷ qua.

Về biên tập viên Quốc Khánh, đây là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Nhà đài chia sẻ với phong thái điềm tĩnh, lối dẫn dắt sắc sảo đã ghi dấu ấn qua nhiều chương trình nổi tiếng của VTV, anh hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của gameshow đã bước sang năm thứ 20 tại Việt Nam”.

Đinh Tiến Dũng trải lòng khi rời 'Ai là triệu phú'

Chia sẻ về việc ngừng dẫn dắt Ai là triệu phú, Đinh Tiến Dũng cho biết sau 5 năm gắn bó, sẽ khó để anh viết nên những trải nghiệm tuyệt vời cùng chương trình. Anh khẳng định với một người "ngoại đạo" trong nghề MC, việc được dẫn Ai là triệu phú “thật sự như mơ, một giấc mơ mình muốn mơ mãi nếu như không có tiếng đồng hồ báo thức đến giờ phải dậy đi làm đúng giờ để còn chấm công”.

Dừng dẫn dắt chương trình, Đinh Tiến Dũng muốn dành thời gian nhiều hơn cho công việc của một người biên kịch Ảnh: FBNV

Theo anh, hành trình đồng hành cùng Ai là triệu phú có nhiều niềm vui nhưng cũng đầy gian nan, điển hình là trong giai đoạn dịch Covid-19. “Rồi những ngày nắng, những ngày mưa, biết bao nhiêu con người thầm lặng phía sau phải hoạt động hết công suất để dồn sức cho mình có thể tỏa sáng nhất có thể. Đó sẽ là những ký ức mà mình luôn trân trọng, biết ơn và không bao giờ có thể quên”, anh tâm sự.

Đinh Tiến Dũng gửi lời cảm ơn biên tập viên Quốc Khánh vì đã là người dẫn chương trình tiếp theo của Ai là triệu phú. “Giáo sư xoay” nhấn mạnh: “Sau 5 năm, với mình thế là đủ. Cuộc vui nào cũng nên dừng lại lúc còn đang vui. Thời điểm này với mình và chương trình là đang vui, vậy thì nên dừng lại. Cũng giống như cách mình dừng lại Hỏi xoáy đáp xoay cách đây nhiều năm. Đến giờ mình vẫn cho đó là một quyết định đúng”.

Theo Đinh Tiến Dũng, thời gian tới, ngoài tập trung cho công việc tại FPT, anh cũng sẽ dành thời gian nhiều hơn cho công việc của một người biên kịch. Đây là trải nghiệm đòi hỏi anh phải học nhiều, đi nhiều... “Xin cảm ơn mọi người vì tất cả những gì đã dành cho Ai là triệu phú. Xin chào và hẹn gặp lại”, nam MC bày tỏ.