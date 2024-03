Giao tranh leo thang dữ dội tại Trung Đông

Israel chiến đấu nhiều mặt trận

Hôm qua, quân đội Israel xác nhận phó chỉ huy quân sự Hamas Marwan Issa đã thiệt mạng trong một cuộc không kích cách đây hai tuần trong khi Hamas không bình luận.

Quả cầu lửa bốc lên tại Rafah trong cuộc oanh tạc của Israel tối 26.3 AFP

Israel cũng cho biết miền bắc nước này hứng hàng loạt quả rốc két được phóng từ Li Băng sang, làm hư hại nhiều tòa nhà và khiến ít nhất một người thiệt mạng. Theo tờ The Times of Israel, Hezbollah nhận trách nhiệm và tuyên bố đó là đòn đáp trả cho cuộc không kích trong đêm của Israel tại đô thị Habbariyeh ở miền nam Li Băng, khiến 7 thành viên của nhóm Jamaa Islamiya có liên kết với Hamas thiệt mạng. Trong khi đó, miền nam Dải Gaza hứng chịu đợt oanh tạc dữ dội của Israel trong đêm, gồm tại TP.Rafah, nơi 1,5 triệu người đang trú ẩn và thấp thỏm trước một cuộc tấn công tiềm tàng. Cơ quan y tế do Hamas điều hành tại Gaza thông báo có 66 người thiệt mạng trong đêm, gồm 3 người quanh khu vực Rafah.

Tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại Lầu Năm Góc (bang Virginia, Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Mỹ chia sẻ với Israel mục tiêu đánh bại Hamas, nhưng muốn thảo luận cách khác để thay cho một chiến dịch quân sự toàn diện tại Rafah, nơi Israel xác định là nơi ẩn náu cuối cùng của Hamas tại Gaza.

"Như tôi đã nói, bảo vệ dân thường Palestine là yêu cầu đạo đức và là mệnh lệnh chiến lược. Sự an toàn của 1,5 triệu người Palestine tại Rafah là ưu tiên của Mỹ", Bộ trưởng Austin nhấn mạnh và cho rằng số dân thường thiệt mạng tại Gaza hiện nay là quá cao trong khi nguồn viện trợ nhân đạo lại quá thấp.

Mối quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang ở mức thấp nhất do bất đồng về chiến sự, đặc biệt là sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng để HĐBA LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza. Mặc dù vậy, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai nước tự tin về khả năng tìm được cách tiếp cận thay thế cho một biện pháp quân sự toàn diện tại Rafah.

Mặt khác, Bộ trưởng Gallant cho biết đã thảo luận với các quan chức Mỹ về việc duy trì ưu thế quân sự của Israel trong khu vực, ý nhắc đến mục tiêu trọng tâm trong chuyến thăm của ông là tìm thêm vũ khí, không phải cho xung đột với Hamas mà là để chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với Hezbollah.

Theo tờ The Times of Israel, chính quyền Tổng thống Biden chưa đặt ra điều kiện hay hạn chế nào đối với việc viện trợ quân sự cho Israel, bất chấp đã có những lời kêu gọi như vậy từ các nhà lập pháp cấp tiến ở Đồi Capitol. Tuy nhiên, việc Mỹ không phủ quyết nghị quyết của HĐBA LHQ mới đây là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang từ từ đi theo hướng đó.

Hồi tháng 2, Nhà Trắng ra thông báo nhắc nhở các nước nhận vũ khí của Mỹ, gồm Israel, phải tuân thủ luật quốc tế và không được cản trợ viện trợ nhân đạo. Reuters hôm qua dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết vẫn trong quá trình kiểm tra liệu Israel có phạm luật quốc tế về chiến tranh hay không và sẽ trình báo cáo cho quốc hội vào ngày 8.5.

Tuần trước, Israel được cho là đã gửi văn bản đảm bảo với Mỹ rằng nước này tuân thủ luật nhân đạo trong việc sử dụng vũ khí do Washington cung cấp. Trong diễn biến liên quan, hơn 130 nghị sĩ Anh đã ký tên vào bức thư ngỏ gửi cho Ngoại trưởng David Cameron để kêu gọi London ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, điều mà Canada và một số nước châu Âu đã làm trước đó.