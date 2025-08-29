Giáo viên học cách dùng AI hỗ trợ thiết kế giáo án, bài giảng

Chương trình "Bình dân học vụ dữ liệu" là sáng kiến của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia. Theo Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, chương trình hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy, lan tỏa tinh thần làm chủ dữ liệu, công nghệ đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thiếu tá Đào Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm sáng tạo - khai thác dữ liệu, Trung tâm Dữ liệu quốc gia; Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, thông tin: "Bình dân học vụ dữ liệu" mang tinh thần kế thừa từ phong trào "Bình dân học vụ" trước đây. "Giờ đây, sứ mệnh ấy được tiếp nối trong một bối cảnh mới: Xóa mù dữ liệu, khai sáng tri thức số, giúp người dân trở thành "công dân dữ liệu", biết sử dụng, phân tích và ứng dụng dữ liệu trong kỷ nguyên số", thiếu tá Triệu chia sẻ.

Khoảng 200 giáo viên xã Yên Bài tham gia Lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong giảng dạy" ẢNH: BTC CUNG CẤP

Giáo viên học ứng dụng AI trong giảng dạy

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, thu hút gần 200 giáo viên từ các trường trên địa bàn xã Yên Bài.

Khóa học không đặt nặng kiến thức kỹ thuật mà tập trung giúp giáo viên hiểu và vận dụng các kỹ năng thiết thực, bao gồm: sử dụng phần mềm quản lý lớp học và dạy học trực tuyến; khai thác nguồn dữ liệu mở phục vụ giảng dạy; ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản để hỗ trợ xây dựng giáo án, thiết kế bài giảng...

Khóa học do các chuyên gia về AI, chuyển đổi số và giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (thành viên Hiệp hội Dữ liệu quốc gia) trực tiếp giảng dạy. Trong đó, tiến sĩ Dương Văn Thịnh, chuyên gia hơn 10 năm nghiên cứu, giảng dạy về AI và dữ liệu cũng tham gia giảng dạy.

Bên cạnh đó, các chuyên gia công nghệ từ Công ty Veron (thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng) tham gia trợ giảng, hỗ trợ thực hành và giải đáp thắc mắc cho học viên trong suốt quá trình học tập.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo điều kiện để giáo viên áp dụng ngay kiến thức vào công việc hằng ngày, từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Trong chương trình, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia còn trao tặng 5 tivi 65 inch cho các trường tiểu học và THCS có điều kiện khó khăn trên địa bàn xã Yên Bài, góp phần cải thiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.