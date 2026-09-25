Giáo viên hợp đồng 10 - 20 năm ở Nghệ An thấp thỏm vì quy định mới

Hợp đồng dài hạn thành hợp đồng từng năm

Sở GD-ĐT Nghệ An vừa có văn bản gửi các phường, xã và cơ sở giáo dục trên địa bàn hướng dẫn việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026.

Theo đó, năm học này, tỉnh Nghệ An dự kiến ký hợp đồng với 2.253 giáo viên và nhân viên trường học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự của các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, quy định mới đang khiến nhiều giáo viên, nhân viên từng được UBND các huyện, thị xã cũ ký hợp đồng lo lắng, bởi họ đã có thời gian công tác hàng chục năm nhưng nay phải ký lại hợp đồng với thời hạn ngắn hơn.

Tại phường Cửa Lò (Nghệ An), hiện có 34 giáo viên, nhân viên từng được UBND thị xã Cửa Lò (cũ) ký hợp đồng làm việc tại các trường công lập theo hình thức không xác định thời hạn. Trong số này, nhiều người đã công tác hơn 10 năm, thậm chí gần 20 năm và hiện vẫn trực tiếp giảng dạy hoặc đảm nhiệm các vị trí chuyên môn tại trường.

Một tiết học ở Trường THCS Thượng Tân Lộc 2 ẢNH: M.HÀ

Trước đây, những lao động này được trả lương theo hệ số tương ứng với trình độ, chức danh và thời gian công tác, cùng các chế độ khác theo hợp đồng.

Nay, theo hướng dẫn mới, họ phải ký lại hợp đồng và thời hạn hợp đồng khiến nhiều người băn khoăn về việc mức lương sẽ được xác định như thế nào, quá trình công tác lâu năm có tiếp tục được ghi nhận hay không.

"Chúng tôi mong muốn khi ký hợp đồng mới cần xem xét thời gian công tác thực tế, trình độ đào tạo, chức danh chuyên môn, hệ số lương đang hưởng, kinh nghiệm nghề nghiệp, thành tích công tác và các khoản phụ cấp hợp pháp", một giáo viên nói.

Chị Đinh Thị Hà, nhân viên văn thư Trường THCS Anh Xuân (xã Đại Huệ, Nghệ An), được UBND huyện Nam Đàn (cũ) ký hợp đồng từ năm 2007. Sau gần 20 năm làm việc, chị Hà cho biết, việc phải ký lại hợp đồng theo từng năm khiến chị và nhiều giáo viên, nhân viên khác không khỏi lo lắng.

"Từ trước đến nay, chúng tôi được ký hợp đồng dài hạn. Nay chuyển sang hợp đồng từng năm, khi trường không còn nhu cầu thì chúng tôi sẽ phải nghỉ việc. Mức lương hợp đồng mới như thế nào cũng chưa rõ", chị Hà nói.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Nghệ An, các cơ sở giáo dục ký hợp đồng theo Nghị định 235 có thời hạn tối đa 9 tháng và kết thúc khi năm học kết thúc. Lao động đang có hợp đồng không xác định thời hạn do UBND cấp huyện cũ ký trước đây, các đơn vị thực hiện ký hợp đồng với thời hạn không quá 12 tháng.

Hợp đồng mới cũng phải quy định rõ việc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp đơn vị không còn nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm đã có viên chức được tuyển dụng hoặc chuyển đến, hoặc không còn chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

Tiền lương mỗi nơi một kiểu

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Đức Nhân, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Lò, cho biết, hướng dẫn của Sở GD-ĐT chưa nêu cụ thể mức lương đối với nhóm giáo viên, nhân viên từng được các huyện, thị xã cũ ký hợp đồng. Vì vậy, trước mắt, địa phương chỉ đạo các trường để trống phần mức lương trong hợp đồng, chờ hướng dẫn tiếp theo của sở.

"Nguồn chi trả lương là của tỉnh rót về nên chúng tôi phải chờ hướng dẫn để thực hiện cho đúng quy định", ông Nhân nói.

Nghệ An hiện còn khoảng 200 giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng cũ do các huyện, thị xã trước đây ký. Phần lớn những người này đã có thâm niên từ 10 - 20 năm.

Năm học này, tỉnh Nghệ An dự kiến hợp đồng 2.253 giáo viên và nhân viên để đáp ứng yêu cầu dạy học ẢNH: K.HOAN

Điều đáng chú ý là chế độ tiền lương giữa các địa phương trước đây không giống nhau. Tại phường Cửa Lò, giáo viên và nhân viên hợp đồng được hưởng mức lương, phụ cấp gần tương đương giáo viên biên chế. Trong khi đó, ở các huyện, thị khác, mức chi trả lại thấp hơn nhiều và không được nâng bậc lương.

Sự khác biệt này đang khiến việc xác định mức lương khi ký hợp đồng mới trở thành vấn đề cần được làm rõ, nhất là đối với những người đã có thời gian công tác lâu năm.

"Cũng là giáo viên hợp đồng do huyện cũ ký, có thời gian công tác như nhau nhưng mức lương chênh lệch nhau giữa địa phương này với địa phương khác gấp từ 2 - 2,5 lần là thiếu công bằng cho chúng tôi", một giáo viên ở xã Vạn An nói.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, việc xác định tiền lương đối với nhóm giáo viên, nhân viên hợp đồng cũ đang gặp vướng mắc do cách chi trả của các huyện trước đây không thống nhất.

Theo vị này, sở GD-ĐT đã hướng dẫn các trường khi ký lại hợp đồng, trước mắt thực hiện trả lương theo mức mà người lao động đang được hưởng trước đây. Còn việc áp dụng thống nhất một mức lương chung theo mức lương như ở phường Cửa Lò là rất khó vì bị vướng các quy định.