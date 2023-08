Giáo viên nghỉ việc tập trung ở khu vực nào?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tính đến cuối năm học 2022 - 2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non, phổ thông. Cũng trong năm học vừa qua, toàn quốc có hơn 10.000 giáo viên nghỉ hưu và khoảng 9.000 giáo viên nghỉ việc.

Đơn xin nghỉ việc của một giáo viên trước thềm năm học mới gây xôn xao dư luận xã hội thời gian gần đây NVCC

"Giáo viên nghỉ việc chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế - xã hội phát triển, giáo viên có nhiều sự lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn..." , ông Thưởng thông tin.

Nguyên nhân dẫn đến số giáo viên cấp học mầm non còn thiếu tăng lên là do số trẻ đến trường năm học 2022 - 2023 tăng thêm 132.245 trẻ so với năm học trước và cần thêm khoảng 5.500 giáo viên.

Năm học 2022 - 2023, cả nước tuyển mới được 17.208 giáo viên, đạt 61% so với chỉ tiêu. Toàn quốc còn 74.172 biên chế giáo viên được giao từ những năm trước nhưng chưa tuyển được.

Ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế giáo viên. Trên cơ sở đề xuất, Bộ Chính trị đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 - 2026, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

"Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT hướng tới củng cố, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống giáo viên", ông Thưởng khẳng định.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/2020/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Theo đó, cho phép các cơ sở giáo dục được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định.

Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế cho viên chức ngành giáo dục; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo mở mã ngành đào tạo giáo viên các môn học mới và các ngành đào tạo giáo viên dạy liên môn; tăng cường sự liên hệ, kết nối với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục ở các địa phương.

Theo ông Thưởng, mục đích của việc này nhằm xác định nhu cầu sử dụng giáo viên cụ thể theo từng trình độ, môn học, cấp học để có kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên một cách phù hợp, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu từng môn học, cấp học.