Giáo viên nói gì trước thông tư mới về kỷ luật, khen thưởng học sinh?

Kỷ luật tích cực không phải là một giải pháp tức thì

Thạc sĩ Phạm Lê Thanh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Thới, TP.HCM chia sẻ: "Sau 37 năm, Thông tư 08/1988 quy định về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh trường phổ thông chính thức hết hiệu lực vào 31.10.2025. Là một giáo viên tôi cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi. Trong những năm làm công tác giáo dục, tôi nhận thấy "kỷ luật tích cực", nhắc nhở học sinh nhận ra lỗi sai và khắc phục là điều nên làm thay vì những hình phạt nặng và dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Người thầy trong bối cảnh hiện nay cũng cần phải xác định lại mình, mình đừng cho mình là đúng. Đôi khi cách em học sinh phản ứng lại chính là cách em đang kết nối để người thầy hiểu các em nhiều hơn".

Thạc sĩ Phạm Lê Thanh và các em học sinh ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Phạm Lê Thanh cho hay: "Khi học sinh có những hành vi chưa phù hợp, thay vì áp đặt hình phạt, giáo viên cùng học sinh trò chuyện để hiểu nguyên nhân, giúp các em tự đánh giá hậu quả và đề xuất giải pháp điều chỉnh. Sự thay đổi dù nhỏ - như lời xin lỗi, hành động giúp đỡ bạn - đều được ghi nhận, khuyến khích, để học sinh cảm thấy có trách nhiệm và động lực phát triển".

"Kỷ luật tích cực không phải là một giải pháp tức thì, mà là một hành trình bền bỉ, cần sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường. Khi được lắng nghe, tôn trọng và yêu thương, mỗi đứa trẻ đều có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong hành trình trưởng thành, mỗi lỗi lầm của học trò tựa như một cơn mưa rào: chợt đến, chợt đi. Sứ mệnh của người thầy là biến cơn mưa ấy thành dịu mát, tưới mầm nhân cách, để sau cùng, mỗi em đều có thể chạm tới những sắc màu rực rỡ của cầu vồng", thạc sĩ Phạm Lê Thanh nói.

Giáo dục phát huy được vị thế cân bằng và tầm quan trọng khi gắn kết 3 chủ thể: Gia đình - nhà trường - xã hội

Thầy Lý Tuấn Thiện, giáo viên ngữ văn Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM, cho hay nhìn chung những điểm mới của Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư 19) quy định chi tiết về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục nhằm phát huy tính nhân văn, lan tỏa thông điệp giáo dục hiện đại, tích cực.

Thầy Lý Tuấn Thiện, giáo viên ngữ văn Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM ẢNH: NVCC

Đặc biệt, quan trọng là giáo dục phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, phù hợp với định hướng chung của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, giúp cho nền giáo dục hiện đại không còn định kiến hay suy nghĩ thiên lệch rằng giáo dục đều do nhà trường là yếu tố quyết định. Thay vào đó, giáo dục phát huy được vị thế cân bằng và tầm quan trọng trong việc gắn kết chặt chẽ với 3 chủ thể: gia đình, nhà trường và xã hội.

"Một trong những điểm mới mà tôi cảm thấy rất tâm đắc chính là "Thư khen". Hình thức này sẽ giúp cho nhà trường, thầy cô linh động trong việc khen thưởng, không còn những trường hợp phải chờ đến các cột mốc định kỳ trong năm học để khen thưởng chung. Bên cạnh đó, hình thức "Thư khen" còn mở rộng được quy mô và hình thức động viên học sinh, xóa bỏ giới hạn trước đó của việc khen thưởng và những hệ quả không mong muốn về bệnh thành tích. Các em học sinh không chỉ được khen thưởng về kết quả học tập mà còn đánh giá được những nỗ lực vươn lên trong quá trình phấn đấu của học sinh. Đồng thời, đổi mới hình thức khen thưởng, vinh danh học sinh còn góp phần bổ trợ cho việc xây dựng và duy trì trường học hạnh phúc, giúp cho học sinh cảm nhận được mọi sự cố gắng của các em đều có ý nghĩa và được trân trọng", thầy Lý Tuấn Thiện trao đổi.

Học sinh Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG