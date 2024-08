Giáo viên sẽ không còn phải tự trả kinh phí để nâng chuẩn trình độ?

Vì sao nhiều giáo viên phải nâng chuẩn?

Tính đến hết năm học 2023 - 2024, tỷ lệ đạt chuẩn được đào tạo theo luật Giáo dục 2019 của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non là 89,3%, cấp tiểu học là 89,9%, THCS 93,8%, THPT 99,9%. So với năm học 2022 - 2023, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở cấp mầm non tăng thêm 1,9%, cấp tiểu học tăng thêm 5,5%, cấp THCS tăng thêm 2,9%.

Luật Giáo dục năm 2005 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm; giáo viên THCS có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm...

Tuy nhiên, luật Giáo dục 2019, trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo được nâng lên đáng kể với quy định: "Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT. Trường hợp môn học còn thiếu thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm". Đối với giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo này sẽ được tham gia lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.