Giao Vingroup lập đề án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời hạn được giao để hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền là 12 tháng kể từ ngày ban hành công văn này.

Cần thiết hạ tầng giao thông nối Cần Giờ - Vũng Tàu thành hành lang ven biển mới ẢNH: ĐỘC LẬP

Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn trên mà Vingroup chưa hoàn thành đề xuất thì xem như doanh nghiệp từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện, không được khiếu kiện vì bất cứ lý do gì.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP đề nghị nhà đầu tư ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý chuyên môn của các sở ngành, đơn vị liên quan, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, đạt hiệu quả và chất lượng; phù hợp với định hướng, quy hoạch chung cũng như quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM (sau sáp nhập).

Sản phẩm nghiên cứu của Tập đoàn Vingroup có thể chuyển giao cho thành phố để làm tài liệu, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện thủ tục tiếp theo liên quan dự án (nếu thành phố cần).

UBND TP.HCM cũng lưu ý việc giao lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không ràng buộc điều kiện chỉ định Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TP sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Vingroup đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.



Theo Vingroup, ngày 11.6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125 phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nổi nội vùng - liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào thành phố, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biến, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phả và các tuyến đường vòng.

Vingoup nhìn nhận việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nổi hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.