Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Giao Vingroup lập đề án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Hà Mai
Hà Mai
04/11/2025 15:43 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời hạn được giao để hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền là 12 tháng kể từ ngày ban hành công văn này. 

Giao Vingroup lập đề án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Cần thiết hạ tầng giao thông nối Cần Giờ - Vũng Tàu thành hành lang ven biển mới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn trên mà Vingroup chưa hoàn thành đề xuất thì xem như doanh nghiệp từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện, không được khiếu kiện vì bất cứ lý do gì.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP đề nghị nhà đầu tư ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý chuyên môn của các sở ngành, đơn vị liên quan, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, đạt hiệu quả và chất lượng; phù hợp với định hướng, quy hoạch chung cũng như quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM (sau sáp nhập).

Sản phẩm nghiên cứu của Tập đoàn Vingroup có thể chuyển giao cho thành phố để làm tài liệu, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện thủ tục tiếp theo liên quan dự án (nếu thành phố cần).

UBND TP.HCM cũng lưu ý việc giao lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không ràng buộc điều kiện chỉ định Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TP sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Vingroup đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Theo Vingroup, ngày 11.6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125 phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nổi nội vùng - liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào thành phố, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biến, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phả và các tuyến đường vòng.

Vingoup nhìn nhận việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nổi hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Tin liên quan

Đưa cầu vượt biển Vũng Tàu - Cần Giờ vào quy hoạch

Đưa cầu vượt biển Vũng Tàu - Cần Giờ vào quy hoạch

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã nhiều lần gửi văn bản đề xuất UBND TP.HCM bổ sung cầu vượt biển Cần Giờ nối H.Cần Giờ với TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) vào quy hoạch chung xây dựng TP.HCM giai đoạn 2021 - 2040, tầm nhìn đến 2060.

Khám phá thêm chủ đề

Vingroup cầu vượt biển Cần Giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận