Giáp Tết Bính Ngọ, doanh nhân trao tặng nhà đại đoàn kết ở xã ven biển tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13.2.2026, gia đình ông Hai Chưởng (Nguyễn Văn Chưởng) ở ấp Bắc 2, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp đã vui mừng nhận căn nhà đại đoàn kết dành cho hộ khó khăn. Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình ông mà còn thể hiện tấm lòng của các doanh nhân trong việc hỗ trợ cộng đồng. Căn nhà mới sẽ giúp gia đình ông xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh về câu chuyện ý nghĩa trong những ngày giáp tết, để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội:

Anh Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng thời là chủ tịch Hội nông dân xã Tân Điền và anh Nguyễn Tri Phương, Phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM trao cho ông Nguyễn Văn Chưởng quyết định cấp nhà đại đoàn kết ẢNH: M.V

Tại buổi nhận nhà, hộ ông Nguyễn Văn Chưởng còn nhận nhiều quà tặng từ các thành viên của Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM và chính quyền địa phương. ẢNH: M.V

Ông Hai Chưởng nhận nhiều đồ dùng thiết yếu từ doanh nghiệp tại TP.HCM trao tặng. Ông cho biết gia đình chỉ có 1 công ruộng (1.000m2), cuộc sống khó khăn nên không thể xây, sửa nhà dù căn nhà cũ trước đó đã xuống cấp, nền nhà ẩm thấp, mùa mưa thường xuyên bị ngập ẢNH: M.V

Căn nhà trị giá 200 triệu đồng, trong đó Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại là đóng góp của gia đình ẢNH: M.V

Tham dự buổi trao nhà có đại diện Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Điền, Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: M.V