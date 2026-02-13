Giáp Tết Bính Ngọ, doanh nhân trao tặng nhà đại đoàn kết ở xã ven biển tỉnh Đồng Tháp

Căn nhà do Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM hỗ trợ xây dựng tại ấp Bắc 2, xã Tân Điền, từ sự vận động của Quỹ Vì người nghèo - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 13.2.2026, gia đình ông Hai Chưởng (Nguyễn Văn Chưởng) ở ấp Bắc 2, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp đã vui mừng nhận căn nhà đại đoàn kết dành cho hộ khó khăn. Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình ông mà còn thể hiện tấm lòng của các doanh nhân trong việc hỗ trợ cộng đồng. Căn nhà mới sẽ giúp gia đình ông xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh về câu chuyện ý nghĩa trong những ngày giáp tết, để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội:
Bình luận (0)