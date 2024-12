Giật mắt liên tục cảnh báo cơ thể đang thiếu chất gì?

Tình trạng giật mắt có tên gọi riêng là co thắt mí mắt, xảy ra khi các cơ quanh mắt co thắt không tự chủ. Dù xuất hiện ở mắt nhưng vấn đề sức khỏe triệu chứng này cảnh báo lại không liên quan gì đến mắt. Nguyên nhân có thể do cơ thể đang thiếu một dưỡng chất quan trọng là magiê, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thiếu chất có thể là nguyên nhân gây co giật mí mắt Ảnh minh họa: AI

Thiếu magiê khiến giật mắt

Magiê là loại khoáng chất rất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, xương, mạch máu và tim. Loại khoáng chất này cũng giúp điều chỉnh đường huyết. Nếu thiếu magiê, cơ thể sẽ không thể hoạt động ở trạng thái tối ưu, chẳng hạn như dễ gây mệt mỏi, chuột rút cơ hoặc khó kiểm soát các bệnh viêm nhiễm mạn tính.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy tình trạng thiếu magiê có thể làm gia tăng các phản ứng co thắt cơ, chuột rút ở người lớn tuổi. Thậm chí, những người thiếu magiê nghiêm trọng còn liên tục bị những cơn co thắt cơ ở nhiều nơi trên cơ thể.

Mí mắt được cấu tạo gồm cơ, gân và dây chằng. Do đó, thiếu magiê cũng ảnh hưởng đến mí mắt, khiến mí mắt bị co giật. Thiếu magiê trong thời gian dài có thể dẫn đến những đợt co giật mí mắt tái đi tái lại.

Dù co giật mí mắt liên tục là dấu hiệu của thiếu magiê nhưng điều quan trọng là một người khó biết chính xác lượng magiê mà họ cần bổ sung. Xét nghiệm máu có thể giúp bác sĩ biết chính xác. Tuy nhiên, điều này đôi khi không thực sự cần thiết. Bổ sung đủ magiê theo khuyến nghị sẽ giúp co giật mí mắt biến mất.

Có nhiều cách để bổ sung magiê. Cách đầu tiên thường được áp dụng cho người bị thiếu magiê là dùng thực phẩm bổ sung hay thuốc có chứa magiê. Cách thứ hai là ăn các loại thực phẩm giàu magiê, chẳng hạn như các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá hồi, rau lá xanh và chuối.

Trên thực tế, có những trường hợp dù đã bổ sung đủ magiê nhưng mí mắt vẫn bị co giật. Nguyên nhân có thể là do nạp quá nhiều caffeine, căng thẳng cao, mỏi mắt hay tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, theo Healthline.